Meta usará datos de conversaciones con su chat de IA para publicidad dirigida a partir de diciembre

Meta anunció esta semana que a partir del 16 de diciembre de 2025, las conversaciones que los usuarios mantengan con Meta AI, el asistente inteligente de la compañía, serán usadas para personalizar los anuncios que aparecen en Facebook e Instagram.



De esa manera, la empresa creada por Mark Zuckerberg integrará el chatbot, y los datos de conversaciones de texto y voz con su sistema de segmentación de anuncios, que ya analiza los “me gusta”, compartidos y publicaciones para determinar los intereses del usuario.

Este anuncio significa que si alguien conversa con Meta AI sobre recetas y comidas, por ejemplo, podría comenzar a ver anuncios de equipos de cocina, electrodomésticos, supermercados o incluso restaurantes en sus redes sociales.

La actualización también incluirá otras experiencias impulsadas por IA, como las gafas inteligentes Ray-Ban Meta, la herramienta de generación de imágenes Imagine y la función de video Vibes.

La medida forma parte de una actualización en la manera en que la empresa monetiza la interacción con sus sistemas de IA, y llega en un momento en que la compañía busca recuperar las enormes inversiones que realizó en infraestructura y desarrollo de modelos de lenguaje.

Sin opción de exclusión

Los usuarios serán notificados sobre este cambio a partir del 7 de octubre, cuando Meta actualice su política de privacidad. Sin embargo, la compañía aclaró que no habrá opción para excluirse del nuevo sistema de personalización.

La medida se aplicará a nivel global, pero con excepciones importantes: la Unión Europea, el Reino Unido y Corea del Sur quedarán fuera del programa por sus regulaciones más estrictas en materia de protección de datos.

Qué datos quedarán fuera del alcance publicitario

Meta aseguró que las conversaciones sobre temas sensibles no serán utilizadas para fines de segmentación. Esto incluye menciones a religión, orientación sexual, opiniones políticas, salud, origen racial, creencias filosóficas o afiliaciones sindicales.

En el caso de WhatsApp, las interacciones con Meta AI solo se tendrán en cuenta si el usuario vincula su cuenta a través del centro de cuentas de Meta. Las conversaciones cifradas seguirán siendo privadas y no se usarán para anuncios.

El cambio abre un debate global sobre los límites entre la utilidad de la inteligencia artificial y la privacidad de los usuarios. Mientras Meta insiste en que la personalización mejora la experiencia dentro de sus plataformas, defensores de la privacidad advierten que la línea entre asistente y herramienta publicitaria se vuelve cada vez más difusa.

En todo caso, la medida confirma una tendencia: las grandes tecnológicas ya no ven a la IA solo como un avance técnico, sino como la próxima gran mina de datos.

