El nuevo destino paradisíaco que eligen los argentinos y que compite con Brasil

Luego del boom de argentinos en Brasil, Aruba se consolida como uno de los destinos elegidos por los argentinos para vacacionar durante el verano 2026.



Las consultas para viajar a esa isla del Caribe se quintuplicaron en relación con el año pasado, según datos de Despegar. Los paquetes a Aruba inician desde $3,5 millones para las primeras semanas de enero.

Los argentinos que decidan descansar en un all inclusive de Aruba del 2 al 9 de enero de 2026 requerirán de $3.564.812 o US$2678,29. Mientras, en febrero el destino es más accesible y se necesita un presupuesto de $2.595.848.

“La reciente confirmación de vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza potencia aún más la demanda, y posiciona a Aruba como una de las escapadas más elegidas para los próximos meses”, señaló a TN, Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Semanas atrás, Aerolíneas Argentinas informó que ofrecerá una ruta temporal a la isla del Caribe entre el 1º de enero y el 28 de febrero. Los pasajes tienen un valor de US$799 más los impuestos.

Verano 2026: qué pasa con los viajes a Brasil

Pese al furor por Aruba, las playas de Brasil siguen siendo una de las opciones favoritas por los argentinos. Las búsquedas para viajar entre enero y febrero de 2026 crecieron 35% en las últimas cuatro semanas, en comparación al mismo período del año pasado.

Los destinos más buscados son: Maceió, Búzios, San Pablo, Río de Janeiro y Florianópolis.

Maceió registró un crecimiento de consultas del 75% con respecto al año pasado, según datos de Despegar.

Con respecto a los precios, los destinos como Florianópolis o Búzios se ubican entre $1.447.193 y $1.724.682 promedio por persona para viajar del 2 al 9 de enero. Los paquetes incluyen vuelo directo ida y vuelta y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido.

En caso de viajar a Río de Janeiro en febrero, un paquete por 7 noches (del 8 al 15) inicia en $1.400.524 por adulto. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido.

Una opción más económica es volar a Maceió. Para la misma semana, se necesitan al menos $1.368.837 por persona. El paquete incluye vuelo con escala ida y vuelta, alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido y estacionamiento gratis.

De esta manera, los precios de los paquetes de viajes a Brasil se mantienen estables, ya que a finales de septiembre de 2024, se ofrecían a $1,4 millones con destino a Río.

La plataforma de viajes ofrece hasta 3 cuotas fijas para los viajes internacionales. “Permite a los viajeros organizar sus vacaciones de forma más accesible y flexible”, aseguró Cristi.

Cuánto cuesta veranear en Bariloche, Iguazú y Mendoza

Para los argentinos que planifiquen sus vacaciones del país, los destinos más buscados son clásicos: San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, Mendoza, Salta y Córdoba.

Los operadores de viaje aseguraron que no registraron movimientos significativos en la demanda luego de fuerte suba del dólar de fines de septiembre. “El interés por viajar se mantiene activo, especialmente cuando aparecen promociones y opciones de financiación”, sostuvieron desde Despegar.

De acuerdo con el sondeo que realizó TN en las ofertas web de agencias como Despegar y Almundo, del 2 al 9 de enero de 2026, los costos de los paquetes turísticos son los siguientes:

Para volar y alojarse en San Carlos de Bariloche, se requieren $1.359.207 por persona. El paquete incluye estadía en un hotel, tres estrellas, desayuno y vuelo directo.

Ir a Mendoza en verano tiene un costo mínimo de $425.960 por persona. El paquete para dos personas incluye estadía, desayuno y vuelo.

Si se opta por viajar a Salta, se necesita al menos $1.781.105 por persona. La estadía en un hotel y traslado en avión para dos mayores y dos menores totaliza en $2,5 millones.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.