Daniela Celis contó cómo la afectó la internación de Thiago Medina

Daniela Celis compartió su experiencia tras la internación de Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas, Laia y Aimé. Medina, conocido por su participación en Gran Hermano, permanece en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde su estado ha mejorado y recientemente fue trasladado a una sala de cuidados intermedios.

En una entrevista con Cortá por Lozano (Telefe), Celis reveló que los 23 días en los que Medina estuvo en terapia intensiva fueron extremadamente difíciles para ella. "Tuve que regresar a casa y continuar con mi rutina, que incluye jugar, cantar y hacer que todo estuviera bien", explicó.

Celis admitió sentir culpa por la ausencia de Medina, lo que la llevó a suspender su vida para centrarse en el bienestar de sus hijas. Afirmó que durante ese tiempo, su apetito se redujo notablemente, llegándola a perder más de 8 kilos. "Lo único que realmente me hacía llorar era en la ducha", confesó.

La situación también afectó su capacidad para conducir. En su primer viaje al hospital, casi tuvo un accidente, lo que la llevó a decidir no manejar más. Además, optó por desconectarse de las redes sociales para evitar noticias que pudieran perturbarla, incluso apagando el Wi-Fi en su hogar.

Al ser preguntada sobre una posible reconciliación con Medina, Celis no descartó la idea, dejando abierta la puerta a la posibilidad de un futuro reencuentro.