Procesaron al abogado de Wanda Nara

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del abogado Nicolás Payarola y dictó el de Armando Jorge Catroppa, ambos acusados de defraudación por administración infiel contra el futbolista Gonzalo Montiel y su familia.

Según la resolución del 6 de octubre de 2025, los imputados habrían manejado de manera irregular más de 700 mil dólares, que Montiel, campeón del mundo en Qatar 2022, confió para un proyecto inmobiliario que no se concretó.

El fallo indica que Payarola, conocido por su vínculo con Wanda Nara, aprovechó la confianza del padre de Montiel, Juan Marcelo, quien le autorizó la gestión de parte de sus fondos. Bajo este pretexto, convenció a la familia de crear la sociedad M&A Desarrollos Inmobiliarios y realizar sucesivas entregas de dinero en efectivo y transferencias bancarias.

El expediente judicial detalla operaciones que involucraron extracciones de dólares de cuentas del futbolista, certificaciones falsas y movimientos bancarios no respaldados. El dinero, según la investigación, fue desviado a destinos ajenos al proyecto.

Armando Catroppa, exsocio y asesor de Payarola, fue considerado un colaborador necesario en la maniobra, dado que su rol como intermediario de la compra de un terreno generó confianza en las víctimas.

La Cámara ordenó embargar bienes por 810 millones de pesos pertenecientes a Payarola y 600 millones a Catroppa, para garantizar una eventual reparación civil y cubrir honorarios legales. Además, se instruyó al juzgado de origen a considerar medidas complementarias en una investigación paralela en la provincia de Buenos Aires.

Hasta el momento, ni Montiel ni los abogados imputados han hecho declaraciones públicas. Payarola, que representó a Wanda Nara en asuntos empresariales, deberá enfrentar ahora el proceso penal por las acusaciones en su contra.