La primera foto de Wanda Nara abrazada a Martín Migueles en un shopping

Wanda Nara atrajo la atención pública este fin de semana al ser vista en un centro comercial de Nordelta, caminando de la mano con Martín Migueles. Varias imágenes comenzaron a circular en redes sociales, mostrando a la pareja muy unida y abrazada, a pocas semanas de iniciado su romance.

El periodista Ángel de Brito compartió una fotografía en la que Wanda aparece del brazo de Martín junto a una de sus hijas. Gustavo Méndez, en el programa "Mujeres argentinas" (eltrece), aseguró que "ya no se ocultan" y detalló su paseo por el centro comercial.

Además, Méndez recordó otras salidas de la pareja, como un asado con Maxi López y su asistencia conjunta a los premios Martín Fierro, donde se alojaron en un hotel de lujo en Puerto Madero.

Por otro lado, Wanda Nara también compartió en sus redes sociales cómo Martín la sorprendió por el Día de la Primavera, al enviarle flores amarillas, un gesto que también incluyó a todas las mujeres de su familia. La mediática publicó fotos del obsequio, acompañadas de la letra “M”.