Valu Cervantes reveló detalles del grupo de WhatsApp de las parejas de los jugadores de la Selección

Valentina Cervantes, novia del jugador Enzo Fernández, ofreció detalles sobre el grupo de WhatsApp de las parejas de los integrantes de la Selección argentina, despejando rumores de tensiones internas. En una entrevista en el programa "Resu en vivo", Cervantes explicó que la comunicación en el grupo se centra principalmente en la logística de los partidos. “Nos llevamos muy bien. No siempre hablamos, pero cuando se acercan eventos como la Copa América o el Mundial, la dinámica cambia”, indicó.

Cervantes también aclaró que ninguna de las integrantes ha sido removida del grupo. “Si alguien se va, es porque así lo desea, no porque se la eche”, aseguró. Al ser consultada sobre con quién tiene mejor relación, mencionó que se lleva bien con todas, incluyendo a Jorgelina, la expareja de Ángel Di María, quien la apoyó en el pasado.

Finalmente, sobre la inclusión de Tini Stoessel en el grupo, Cervantes comentó que no estaba segura, pero insinuó que probablemente sí estuviera. “No hace falta estar casada para ser parte”, agregó, en respuesta a un comentario ligero sobre su relación con Stoessel.