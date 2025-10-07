La mandarina: un tesoro nutritivo que se desperdicia

La mandarina es una de las frutas más queridas por su sabor dulce y facilidad para pelarla. Sin embargo, muchos consumidores suelen desechar los hilos blancos que rodean los gajos, conocidos como albedo, por considerarlos poco atractivos.

El albedo es una parte integral de la mandarina, actuando como una estructura vascular que conecta la cáscara con los gajos y facilita el transporte de nutrientes. Esta sustancia es esponjosa, de color blanco, y está compuesta principalmente por pectina y fibra vegetal. A pesar de su textura seca y sabor menos dulce, es completamente segura para el consumo.

Incorporar el albedo en la dieta puede ofrecer varios beneficios para la salud, ya que es rico en fibra dietética. Esto ayuda a mejorar la digestión y a mantener niveles estables de glucosa en sangre. Además, contiene flavonoides como la hesperidina, conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Para aquellos que buscan incrementar su ingesta de fibra o controlar su peso, consumir los hilos blancos puede ser una opción valiosa, al proporcionar una sensación de saciedad.

Si la textura del albedo no resulta placentera, existen formas de aprovecharlo en la cocina. Por su contenido de pectina, se puede utilizar como espesante natural en la elaboración de mermeladas o jaleas, al combinarlo con la cáscara y el jugo de la fruta. También se puede triturar y mezclar con ralladura de cáscara para crear un polvo cítrico que aromatice postres, yogures o tés. Otra alternativa es añadirlo a smoothies, donde mejora la textura sin alterar el sabor.

Así, la mandarina se convierte no solo en un placer para el paladar, sino también en una opción saludable que merece ser disfrutada en su totalidad.