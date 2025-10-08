Boca en vilo por la salud de Miguel Ángel Russo

El estado de salud de Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors, genera gran preocupación en el club y en el fútbol argentino. A sus 69 años, el entrenador se encuentra en internación domiciliaria con pronóstico reservado.

Los seguidores del club están en constante alerta sobre su evolución. Este martes, el periodista Leandro Tato Aguilera, de TyCSports, brindó detalles de la situación: "Miguel Ángel Russo está rodeado por sus seres queridos en su hogar", dijo.

Aguilera destacó que su estado de salud es "muy delicado" y que desde el club sólo se envían mensajes de apoyo. La atmósfera en Boca es tensa; según Aguilera, "el plantel se entrena, pero sin ánimo. Todos están muy afectados por lo que atraviesa Miguel Ángel Russo".