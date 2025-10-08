Matías Soulé podría jugar para Italia

La Selección Argentina de fútbol regresará este viernes a la acción en una nueva fecha FIFA, donde se enfrentará a Venezuela, seguido de un partido contra Puerto Rico el próximo lunes. Ambos encuentros serán amistosos preparatorios para el Mundial 2026.

El entrenador Lionel Scaloni ha dado a conocer la lista de convocados, en la que destaca la ausencia de Matías Soulé, una de las promesas más brillantes del fútbol argentino, actualmente en la Roma de Italia.

Esta decisión ha generado malestar en el representante del jugador, Martín Guastadisegno, quien insinuó que Soulé podría considerar representar a otro país si no recibe una oportunidad con la selección argentina. En declaraciones al portal laroma24, Guastadisegno afirmó que "Matías está trabajando duro para la selección", y lamentó que, a pesar de su excelente rendimiento, aún no ha tenido la oportunidad de jugar con la mayor.

Soulé, que participó en el Mundial Sub-20 de 2023, ha expresado su deseo de jugar en la selección mayor. Su agente subrayó las raíces italianas del jugador, sugiriendo que "legalmente tiene la oportunidad de ser convocado a la selección italiana" si la situación con Argentina no se resuelve.

El joven delantero recordó una conversación previa con Luciano Spalletti, exentrenador de la selección italiana, donde explicó su sentimiento por Argentina: "Soy argentino, nací allí y mi corazón siempre dice Argentina".