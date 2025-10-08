Un club del Ascenso echó a su abogado por tocar en el show musical de Javier Milei

Deportivo Español anunció la desvinculación del abogado Fernando Mezzina, quien fue visto tocando el teclado con la camiseta del club durante un evento político encabezado por el presidente Javier Milei en el Movistar Arena.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la institución de la Primera C expresó: “Negamos rotundamente cualquier vinculación de nuestros colores, escudo y buen nombre con el acto político del día de ayer”.

El club enfatizó su compromiso con la apolitización y el respeto por la diversidad de pensamientos, declarando que no se siente representado ideológicamente por la imagen de Mezzina en el evento. A pesar de reconocer que su acción no fue malintencionada, ambas partes decidieron terminar la relación laboral.