Nicolás Otamendi se perderá el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026

En el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas, Nicolás Otamendi fue expulsado durante el primer tiempo del encuentro entre Argentina y Ecuador. La FIFA ha confirmado la sanción que deberá cumplir en el próximo Mundial: un partido de suspensión.

Este martes, la FIFA emitió un boletín oficial que detalla la sanción. Otamendi se perderá el debut de la selección argentina en la Copa del Mundo, aunque el rival aún no está definido, ya que el sorteo se realizará el 5 de diciembre. Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha sido multada con 5.000 francos suizos, equivalentes a aproximadamente 6.300 dólares.

La baja de Otamendi representa un desafío para el entrenador Lionel Scaloni, quien no podrá contar con uno de los referentes del equipo defensivo en su primer partido en la Copa del Mundo 2026.

A pesar de esta sanción, Otamendi ha sido convocado para los amistosos de la fecha FIFA de octubre, donde Argentina se enfrentará a Venezuela y Puerto Rico. Estos juegos se llevarán a cabo el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami y el 13 de octubre en el Soldier Field de Chicago, ambos a las 21:00 hora argentina.

Según el artículo 10.2 del reglamento de la FIFA, las tarjetas amarillas acumuladas no se trasladarán a la fase de grupos del Mundial, permitiendo que jugadores como Lautaro Martínez, que llegó al límite de amarillas, inicien el torneo con su historial limpio. Sin embargo, las suspensiones por tarjetas rojas, como es el caso de Otamendi, sí se aplicarán en la fase final.