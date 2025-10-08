¿Podrá Trump terminar con la “peor guerra” entre Israel y Hamas?

Dos años después del ataque de Hamas contra Israel, delegados de Hamas, Israel y Estados Unidos se encuentran esta semana en Egipto para ver si la propuesta de alto el fuego del presidente Trump puede poner fin a la guerra. En este episodio de “The Opinions”, el columnista Thomas L. Friedman explica por qué esta ronda de conversaciones de paz podría ser diferente y qué obstáculos siguen impidiendo que se alcance una paz duradera.

Soy Thomas Friedman. He seguido el conflicto entre Israel y Palestina desde que tenía 15 años. Cubro asuntos internacionales para The New York Times, con especial énfasis en este conflicto.



En este segundo aniversario de la guerra, ¿cómo me siento? Esta ha sido la guerra más larga entre israelíes y palestinos. También ha sido la primera guerra que, a pesar de su duración —dos años hasta ahora—, en realidad no tiene nombre. La Guerra de 1948, la Guerra de Independencia, la Guerra de la Nakba desde el punto de vista palestino, la Guerra de 1967, la Guerra de los Seis Días, la Guerra del Sinaí, la Guerra de Octubre.



Esta guerra, dos años después, sigue sin tener nombre. Yo tengo un nombre para ella. Es la Peor Guerra. Es, sin duda, la peor guerra que ha habido nunca entre israelíes y palestinos. Llega tras un intento fallido de paz. Es una guerra que fue iniciada por Hamas con total crueldad, con el objetivo de matar a tantos soldados y civiles israelíes como pudieran encontrar los soldados de Hamas. Y desencadenó una respuesta israelí contra Hamas que ha devastado Gaza, causado decenas de miles de víctimas palestinas —tanto soldados como civiles— y lo ha hecho sin que Israel ofrezca ningún horizonte político para el día después. Ha dejado a ambas comunidades más devastadas físicamente, más traumatizadas que nunca y más lejos que nunca de la única solución: dos Estados para dos pueblos.



Así que ahora, gracias a una iniciativa del presidente Trump, las dos partes, Hamas e Israel, están tratando de forjar un alto el fuego que implicará el regreso de todos los rehenes israelíes, tanto vivos como muertos; la liberación de prisioneros palestinos, cientos de ellos en cárceles israelíes; y la retirada israelí de al menos la mayor parte de Gaza a alguna región fronteriza. Básicamente, allanando el camino para que una fuerza internacional de mantenimiento de la paz entre en Gaza y asegure las zonas de las que Israel se ha retirado. Y un gabinete tecnocrático palestino que básicamente dirija Gaza. Y por encima de ese gabinete, una especie de organismo internacional presidido por el presidente Trump para supervisar la reconstrucción de Gaza. Es un plan extremadamente complicado en un lugar extremadamente devastado.

Ha habido muchos comentarios optimistas sobre si esto se logrará o no. Sin duda, rezo para que así sea, pero creo que va a ser muy difícil. Hamas querrá conservar al menos algunas armas para que su pueblo pueda protegerse y seguir desempeñando un papel político en la Gaza de la posguerra. E Israel va a ser muy cauteloso en cuanto al alcance y la amplitud de su retirada de Gaza y al tipo de acuerdo de seguridad que se establecerá a raíz de ella.

Espero que este alto el fuego que ha iniciado el presidente Trump llegue a buen puerto. Lo sigo cada día, pero no va a ser fácil.

Lo que me intriga de este plan es que contiene las semillas de lo que creo que es la única solución posible en este momento para el conflicto entre Israel y Palestina. A veces se atribuye al exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, la frase: “Cuando tengas un problema difícil, amplíalo”. Y, en efecto, eso es lo que estamos haciendo.

Creo que lo que la gente debe comprender sobre las conversaciones de paz que se están llevando a cabo en este momento es el gran número de actores involucrados. La lógica subyacente de este plan es que el conflicto entre Israel y Palestina está tan deteriorado, y las dos partes están tan traumatizadas, que este problema ya no puede resolverse con las herramientas tradicionales y al nivel tradicional con el que se resolvió anteriormente: las dos partes negociando entre sí y con un mediador internacional entre ellas.

Creo que si alguna vez queremos llegar a dos Estados para dos pueblos, será necesario que algún tipo de organismo internacional supervise tanto Gaza como Cisjordania para garantizar a los israelíes que no habrá ninguna amenaza procedente de esas zonas, que no tienen que depender de las promesas palestinas de desmilitarización. Y para garantizar a los palestinos que los israelíes se irán y permitirles desarrollar su propia autoridad gubernamental no corrupta.

Básicamente, si queremos resolver este problema ahora, creo que tenemos que volver a una especie de mandato internacional árabe acordado para supervisar la reconstrucción de Gaza y la reconstrucción del gobierno palestino en Cisjordania. Solo ese tipo de estructura internacional garantizaría un gobierno palestino decente y una desmilitarización real tanto de Gaza como de Cisjordania, supervisada por tropas internacionales que casi con toda seguridad tendrían que contar con un componente estadounidense. Creo que esa es la única forma de resolver este problema ahora.

Demos un paso atrás por un momento y preguntémonos: ¿cómo hemos llegado a este punto en el que podemos siquiera tener este tipo de conversaciones que se están celebrando en Egipto esta semana? Hay varias razones. Una es que Irán y su red de amenazas —Hezbollah, Hamas, los hutíes, las milicias chiitas en Irak— recibieron un golpe devastador por parte de Israel con la ayuda de Estados Unidos en lo que se denominó la Guerra de los 12 Días. Así que la capacidad de Irán para entrometerse y destruir las conversaciones de paz se ha visto gravemente mermada.

Israel, bajo el mandato del primer ministro Netanyahu, no solo se encuentra más aislado que nunca a nivel internacional, sino que también tiene un problema diplomático y político muy diferente con la administración Trump. Cada vez que los presidentes de Estados Unidos, en particular los demócratas, intentaban presionar al primer ministro Netanyahu para que entablara negociaciones de paz, Netanyahu siempre podía recurrir a los cristianos evangélicos, básicamente a los republicanos, y utilizarlos como palanca para neutralizar a la Casa Blanca y reducir cualquier presión sobre Israel. Pero con Trump eso no es posible, porque ahora controla completamente su partido. Así que Netanyahu se vio obligado a entrar en estas negociaciones muy a su pesar. Pero sus antiguas palancas, que solía utilizar para difuminar la presión estadounidense, no estaban disponibles con Trump.

Para los palestinos, la situación es análoga. Durante décadas, básicamente, los palestinos pudieron ejercer una enorme influencia sobre el núcleo del liderazgo árabe en Egipto, Siria, Líbano e Irak amenazándolos. Si no apoyaban la causa palestina, como hacía su pueblo, el movimiento palestino atacaba y deslegitimaba a esos líderes. Y como esos líderes, en la mayoría de los casos, eran ilegítimos, eran muy vulnerables a ese tipo de chantaje político por parte de los palestinos.

Pero lo que ha ocurrido en los últimos 10 o 15 años es que el liderazgo del mundo árabe se ha desplazado de repúblicas como Egipto, Líbano, Siria e Irak al Golfo. A Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en particular. Y estas monarquías tienen mucha más legitimidad, por lo que en realidad no son tan vulnerables a los tradicionales halagos palestinos. Y han dejado muy claro que están dispuestos a participar en un alto el fuego en Gaza y en una nueva transición hacia un tipo diferente de gobierno palestino.

Una cosa que sabemos sobre los palestinos que viven en Gaza, muchos de los cuales han sido desarraigados cuatro, cinco o seis veces de sus hogares, es que están agotados. Están traumatizados. En muchos, muchos casos, han perdido sus hogares y han perdido a familiares y parientes. Quieren que esto termine. Y creo que esa es otra presión sobre Hamas. Hamás sabe que ya no tiene el mandato del cielo para perpetuar esta guerra indefinidamente. Por todas estas razones, a las partes les ha resultado muy difícil evitar esta negociación.



Se trata de un proceso enormemente complicado. Sin duda, uno de los actores clave ha sido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Netanyahu fue finalmente acorralado por Trump y obligado a aceptar este acuerdo. Recordemos que en enero y diciembre del año pasado, el presidente Biden puso sobre la mesa un acuerdo muy similar y Netanyahu lo rechazó. Se alejó de él tras la primera fase de liberación de rehenes.

Y Netanyahu ha logrado sobrevivir a esta guerra gracias a la devoción casi sectaria de su núcleo de apoyo. Ha hecho todo lo posible por dividir a Israel para mantenerse en el poder. Básicamente, ha dado permiso a los ultraortodoxos para no luchar en una de las guerras más importantes de la historia de Israel con el fin de mantenerlos en su coalición. Ha hecho toda una serie de cosas que me parecen realmente repugnantes, pero ha logrado sobrevivir políticamente y evitar una comisión de investigación.

Bibi Netanyahu nunca quiso que esta guerra terminara. Hizo todo lo posible para perpetuarla porque sabía que, al día siguiente, tendría que rendir cuentas. Creo que merece ser llamado a rendir cuentas. Y creo que Bibi Netanyahu tendrá que rendir cuentas si se alcanza el alto el fuego y se libera a los rehenes.



Quizás la mayor pérdida para Israel sea haber perdido su aureola moral entre las personas que estaban predispuestas a apoyarlo. Israel ha perdido algo muy importante, aunque intangible, debido a la forma en que ha librado esta guerra. La forma en que Netanyahu ha librado esta guerra ha sido persiguiendo a Hamas con poca, a menudo nula, consideración por las bajas civiles palestinas que se han producido en el camino.

Cuando se libra una guerra que necesariamente va a implicar tantas víctimas civiles y no se ofrece ningún horizonte político, que es lo que hizo Netanyahu, la gente de todo el mundo, especialmente si lo ve en fragmentos de 15 segundos en TikTok, empieza a considerarlo simplemente como una matanza. Matar por matar. Y así es como lo percibieron muchas personas en todo el mundo, especialmente muchos jóvenes. Como resultado, la credibilidad, la reputación y el apoyo moral de Israel entre muchos jóvenes de todo el mundo, por no hablar de las personas mayores, se han visto tan gravemente dañados que los israelíes ya no son bienvenidos en muchos lugares del mundo. Ya sea en sus equipos de fútbol, sus cantantes o sus académicos. Y eso ha sido un precio muy alto que pagar.

¿Y qué hay de Hamas y sus líderes? Bueno, sin duda espero que también se les juzgue. Hace tiempo, cuando Yahya Sinwar, el líder de Hamas que planeó y lanzó esta guerra, aún estaba vivo, escribí que si se producía un alto el fuego y él daba una conferencia de prensa, yo quería estar en primera fila.

Quería poder hacer la primera pregunta: Sr. Sinwar, acaba de lograr lo que usted ha llamado una gran victoria. La retirada israelí de Gaza y el restablecimiento del alto el fuego. ¿Qué tenía usted el 6 de octubre de 2023? Tenía a Israel fuera de Gaza y un alto el fuego. Ha iniciado esta guerra para llegar exactamente al mismo punto en el que se encontraba el día anterior. Debería darle vergüenza. Sí, ha llamado la atención sobre la causa palestina. Pero esa atención solo se traducirá en algo positivo si realmente conduce exactamente a la solución que usted no quería, que era dos Estados para dos pueblos. Así que pasará a la historia como un infame.

Donald Trump lleva tiempo diciendo que lo que realmente quiere es el Premio Nobel de la Paz. Ya cree que se lo merece. Bueno, si Donald Trump es capaz de conseguir un alto el fuego, la retirada israelí de Gaza, el regreso de los rehenes israelíes, y si eso se mantiene y allana el camino para las negociaciones sobre la única solución de dos Estados para dos pueblos, citando a mi amigo israelí Nahum Barnea, columnista de Yedioth, Trump no solo merecerá el Premio Nobel de la Paz, sino también el Premio Nobel de Física y Química. Porque eso sería todo un logro.

Es como si estuviera tratando de armar un cubo de Rubik mientras la gente sigue disparándose entre sí y a él, metafóricamente hablando, y las piezas se desmoronan. ¿Y entonces intentar colocarlas todas, todas del mismo color en un lado, todas en la misma dirección, y mantenerlo así la mañana siguiente y la siguiente? Mantener esto requeriría todo el trabajo de un solo secretario de Estado de los Estados Unidos durante el resto de su carrera. Mi pregunta es: ¿Tendrá la administración Trump la atención, la energía y el enfoque que se requerirán cada día para mantener una solución tan complicada por el buen camino? Espero que sí.

CON INFORMACION DE INFOBAE.