El polémico gesto del novio de Wanda Nara

Wanda Nara ha confirmado su relación con Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo, después de semanas de rumores. La conductora y el empresario compartieron un fin de semana familiar en el que estuvieron acompañados por las hijas de Nara.

Sin embargo, su relación volvió a estar en el centro de la atención mediática tras un encuentro captado por las cámaras de Desayuno Americano. Migueles fue a recoger a Nara al finalizar las grabaciones de MasterChef Celebrity, pero su comportamiento generó polémica. En las imágenes, se observa a Nara acercándose a la camioneta, rebosante de cariño y dispuesta a saludarlo con un beso. No obstante, Migueles pareció evitar el contacto, apartando el rostro.

Los panelistas del programa comentaron el episodio en vivo, con la conductora suplente, Juli Navarro, destacando el gesto sorprendente del empresario. La secuencia se volvió viral, y aunque Nara optó por no hacer declaraciones, la situación reavivó las especulaciones sobre su relación.

El gesto de Migueles ha puesto de nuevo a la pareja bajo el escrutinio público, consolidando su estatus como una de las noticias más comentadas en el mundo del espectáculo.