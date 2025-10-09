El Gobierno crea el Centro Nacional Antiterrorista para coordinar políticas de seguridad e inteligencia

El CNA dependerá de la Secretaría de Inteligencia de Estado.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), un nuevo organismo que dependerá de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y que funcionará como eje coordinador de políticas de prevención y combate contra el terrorismo en la Argentina. La medida, establecida a través del Decreto 717/2025 publicado en el Boletín Oficial, se inscribe en la estrategia del Ejecutivo de modernizar los mecanismos de inteligencia y fortalecer la cooperación interinstitucional en un contexto global signado por nuevas amenazas.

Según el texto oficial, el CNA tendrá como misión integrar y analizar información vinculada a posibles riesgos terroristas, elaborar estrategias de respuesta y garantizar una coordinación efectiva entre organismos del Estado. “Es un paso decisivo hacia una política de defensa interna moderna y profesional”, había anticipado semanas atrás la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la medida.

Un modelo de coordinación basado en la experiencia internacional

El decreto destaca que la creación del centro responde a la necesidad de fortalecer los procedimientos de investigación y el uso de técnicas especiales de inteligencia, además de promover la cooperación entre fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas y organismos judiciales y financieros. En esa línea, el CNA deberá establecer un protocolo de acción común para anticipar amenazas y actuar de forma proactiva ante eventuales riesgos.

La normativa se inspira en los modelos implementados por Estados Unidos y España tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y del 11 de marzo de 2004, respectivamente. En ambos países, la creación de agencias especializadas permitió centralizar la información, coordinar operativos y mejorar la capacidad de respuesta ante crisis de seguridad nacional. El Gobierno argentino busca replicar parte de esa experiencia, adaptada a la realidad local.

El CNA reunirá representantes de varios organismos clave: Ministerios de Seguridad, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores, además de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. A nivel internacional, la Cancillería será el canal de cooperación con agencias extranjeras y multilaterales.

Prevención, memoria y contexto político

El anuncio se conoció en una fecha simbólica: apenas un día después del segundo aniversario de los ataques perpetrados por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023, en los que murieron o fueron secuestrados varios ciudadanos argentinos. La Casa Rosada aprovechó la ocasión para reafirmar su compromiso con la prevención del terrorismo y con la protección de los argentinos dentro y fuera del país.

El texto oficial también recordó los atentados sufridos en territorio nacional contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), dos episodios que dejaron profundas heridas en la memoria colectiva. Según el Gobierno, ambos hechos “revelaron las deficiencias en los marcos de prevención, cooperación y esclarecimiento” y justifican la necesidad de un sistema integral capaz de anticipar y neutralizar amenazas de este tipo.

En ese sentido, la creación del CNA busca dotar al Estado de una estructura moderna de coordinación que permita actuar con rapidez y precisión ante posibles riesgos, tanto internos como externos. La decisión también se enmarca en la política de seguridad que impulsa el presidente Javier Milei, quien promueve una mayor profesionalización de los servicios de inteligencia y un alineamiento con los estándares de los países occidentales.

Competencias y estructura operativa

De acuerdo con el decreto, el CNA funcionará como un centro de recepción, análisis e intercambio de información sensible, con potestad para solicitar datos y asistencia a organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. Entre sus principales atribuciones figuran:

Recibir, analizar e integrar información sobre amenazas terroristas.

Elaborar informes nacionales, regionales e internacionales.

Aprobar estrategias y lineamientos de lucha antiterrorista.

Coordinar protocolos de cooperación entre fuerzas y agencias.

Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas.

Impulsar proyectos legislativos vinculados a la prevención del terrorismo.

El organismo dependerá directamente de la Secretaría de Inteligencia de Estado, que aportará los recursos humanos y financieros necesarios. Su titular será designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Seguridad Nacional, y reportará de forma directa al secretario de Inteligencia.

Con esta medida, el Gobierno busca dar un salto institucional en materia de seguridad y reafirmar su compromiso con la prevención del terrorismo, en una región que, aunque no enfrenta amenazas inmediatas, se mantiene atenta ante los riesgos globales y la expansión de redes ilícitas transnacionales.