Inauguran Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente en Rafaela



Este miércoles se inauguró la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente en Rafaela, ubicada en Ituzaingó 56. El evento fue presidido por la Fiscal General de la Provincia, María Cecilia Vranicich, y el Fiscal Regional 5, Carlos Vottero. La apertura se enmarca en la implementación del nuevo Código Procesal Penal Juvenil.



Desde el 21 de junio, la provincia de Santa Fe transitó hacia un sistema acusatorio, público y oral para los jóvenes, similar al existente para adultos desde 2014. A partir de esta fecha, el Ministerio Público de la Acusación se encarga de investigar los delitos cometidos por adolescentes de entre 16 y 18 años.



En el acto, Vranicich resaltó la importancia de que los procesos judiciales para adolescentes se alineen con la Constitución, un objetivo que finalmente se está cumpliendo.

A tres meses de su operación, la nueva unidad ha llevado a cabo 18 audiencias con la participación de menores y ha recibido 81 denuncias en las sedes fiscales de Rafaela y San Cristóbal.

La fiscal destacó que se priorizan casos relacionados con violencias armadas y delitos sexuales, y subrayó el enfoque en el acompañamiento a las víctimas.

Carlos Vottero también destacó que la creación de esta unidad, que contará con dos fiscales y un equipo especializado, representa un avance significativo en la investigación de casos y busca un equilibrio entre la responsabilidad penal de los jóvenes y alternativas a la privación de libertad.