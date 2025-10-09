Jorgelina Sicardi: "Josefina cambió mucho en materia de seguridad"POLÍTICA R24N
Jorgelina Sicardi es la presidenta comunal de Josefina y se hizo presente en la inauguración de la nueva Unidad Fiscal Adolescente. La presidenta comunal destacó la labor que realiza el gobernador Pullaro, así como la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Seguridad Cococcioli en lo referente a seguridad. Sicardi fue contundente al señalar la labor del fiscal regional Carlos Vottero, y mencionó que, desde hace algún tiempo, los delitos en la comuna que preside han disminuido notablemente.
