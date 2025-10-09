Orlando City trabaja en un fichaje estrella desde la Premier League

Inter Miami anticipa el regreso de Lionel Messi después de una nueva fecha FIFA, mientras otros equipos de la MLS comienzan a planear el próximo mercado de fichajes. Orlando City, principal competidor de Inter Miami, está trabajando en una de las transferencias más ambiciosas de su historia: la incorporación del delantero brasileño Richarlison, quien actualmente juega en la Premier League y tiene contrato con el Tottenham hasta el 30 de junio de 2027.

Fabrizio Romano, reconocido periodista deportivo, informó que la directiva de Orlando City ha presentado una propuesta a Richarlison para el verano de 2027. En las últimas horas, el director del equipo, Ricardo Moreira, se reunió en Londres con los representantes del jugador. Sin embargo, Richarlison sigue siendo una pieza clave para el Tottenham, especialmente en una temporada crucial que precede a la Copa del Mundo.

Richarlison es el quinto brasileño con más minutos jugados en la historia de la Premier League, y su posible llegada a la MLS refleja el creciente atractivo del torneo, impulsado en parte por la presencia de Messi. ESPN Brasil ha informado de conversaciones formales entre el entorno del delantero de 28 años y Orlando City, lo que podría resultar en un fichaje estratégico tanto a nivel deportivo como económico.

Orlando City observa con atención el crecimiento de Inter Miami, que ha ganado notoriedad desde la llegada de Messi. A pesar de esto, el equipo de Beckham aún no ha logrado imponerse claramente en sus enfrentamientos directos. Desde la llegada de Messi a Estados Unidos, Inter Miami ha enfrentado a Orlando en cuatro ocasiones, sin obtener victorias.

Si se concreta la firma de Richarlison, podría ser uno de los fichajes más destacados de la MLS hacia el verano de 2026. En Florencia, los seguidores del equipo ven con interés la posibilidad de fortalecer su plantilla, que ya cuenta con jugadores destacados como Pedro Gallese y Martín Ojeda.

Richarlison ha expresado su admiración por Messi, a quien considera el mejor jugador del mundo. "Messi es de otro planeta. Me gustaría jugar a su lado", dijo en una reciente entrevista, recordando su tristeza tras perder la final de la Copa América 2021 frente a Argentina.

La participación de Richarlison en la MLS marcaría un importante hito para la liga, reforzando la competencia en un escenario donde Messi se ha posicionado como la estrella indiscutida.