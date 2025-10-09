Tres adolescentes de Salta representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica 2025 de Singapur

Un equipo de jóvenes salteños volverá a representar al país en el escenario más importante de la robótica educativa: la World Robot Olympiad (WRO) Internacional, que se celebrará este año en Singapur del 26 al 28 de noviembre.



El grupo, integrado por María Luz Flores (12 años), Mateo Vargas (14) y Benjamín Díaz (18), se consagró campeón nacional en la WRO Argentina 2025, competencia realizada recientemente en Misiones, y obtuvo así la clasificación para competir entre los mejores equipos del mundo.

Más que una competencia de robots, la WRO es un espacio donde la innovación, la creatividad y el trabajo en equipo se combinan para resolver desafíos tecnológicos. Cada año reúne a miles de estudiantes de más de 90 países, y la delegación argentina gana protagonismo por el talento y la dedicación de jóvenes como los salteños.

El equipo salteño competirá en RoboSports, una de las categorías más avanzadas tecnológicamente de la WRO, donde se aplican inteligencia artificial, visión por computadora y coordinación multi-robot autónoma.

María Luz Flores, la más joven, cursa séptimo grado y ya se destaca por su habilidad en programación. “Para mí, la WRO no es solo una competencia donde se ponen a prueba los conocimientos en robótica o la capacidad de resolver problemas. También es una oportunidad única para conocer otras culturas, fomentar el trabajo en equipo y crecer como persona”, contó a TN Tecno.

RoboSports representa en miniatura los desafíos que hoy enfrentan los robots industriales y de servicio: trabajo colaborativo, toma de decisiones en entornos cambiantes y autonomía sin supervisión humana.

“Es un gran orgullo tener la posibilidad de representar a mi país en esta instancia internacional. Nuestro equipo siempre trabajó con mucha unión: cada vez que surgían dificultades, nos apoyamos entre todos para superarlas. A pesar de la diferencia de edad, mis compañeros siempre me hicieron sentir parte del grupo”, agregó Flores.

Tecnología, esfuerzo y compañerismo

Benjamín Díaz, de 18 años, fue becado por la Fundación Lógica para estudiar robótica en el Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada (IITA), y es una pieza clave dentro del equipo. “Participar en la WRO nacional en Posadas fue una experiencia completamente entusiasmarte. Fueron varios meses de trabajo, esfuerzo y momentos inolvidables que realmente valieron la pena”, explicó.

El joven destacó la organización y la colaboración que definieron el proyecto: “Nos dividimos las tareas para obtener los mejores resultados. Trabajamos en programación, cámaras, diseño 3D y mecanismos, desarrollando varias ideas hasta llegar a una solución sólida. Fue un trabajo muy práctico, marcado por el compañerismo y la dedicación”.

Una pasión que se repite

Mateo Vargas, de 14 años, no es nuevo en el mundo de la robótica internacional: ya representó a Salta y a la Argentina en el Mundial de Robótica 2024, realizado en Turquía. “Tener la posibilidad de competir junto a mis compañeros contra otros equipos es muy divertido e interesante, porque además se aprende mucho de sus trabajos y experiencias”, contó.

A Mateo lo motiva el enfoque innovador de la disciplina: “Esa es la razón por la que participo en esta competencia”.

La clasificación del equipo pone de nuevo a Salta en el mapa mundial de la robótica educativa, y muestra que los jóvenes argentinos pueden alcanzar un nivel técnico de vanguardia con creatividad, dedicación y apoyo institucional.

Camino a Singapur

Con la clasificación recién confirmada, el equipo salteño se prepara contrarreloj para llegar a Singapur y representar al país con orgullo. “Estamos moviéndonos para darle la mayor visibilidad posible y que los chicos puedan concretar este sueño de estar en el Mundial”, señaló Cecilia Budeguer, coordinadora del Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada.

Además del desafío técnico, el viaje implica una importante logística y costos, por lo que los jóvenes y sus familias buscan apoyo para poder cumplir el objetivo.

El talento, la perseverancia y la pasión de estos tres estudiantes resumen el espíritu de la robótica educativa: aprender haciendo, trabajar en equipo y mirar al futuro con curiosidad. Desde Salta al mundo, estos adolescentes llevarán la bandera argentina a uno de los escenarios tecnológicos más inspiradores del planeta.

Qué es la WRO y por qué destaca RoboSports

La World Robot Olympiad (WRO) es una competencia educativa global que reúne a estudiantes de más de 90 países, al promover la innovación, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y las habilidades STEM.

Entre sus distintas categorías, RoboSports se destaca por combinar tecnología e inteligencia artificial con estrategia y colaboración entre robots. En esta modalidad, cada equipo programa dos robots autónomos que juegan un partido tipo “tenis doble”, en el que deben detectar pelotas de distintos colores y tomar decisiones en tiempo real.

Durante el juego, los robots deben empujar pelotas naranjas hacia el campo rival y mantener las violetas en su propio terreno, todo sin intervención humana. La puntuación premia la precisión estratégica: cada pelota naranja suma +1 punto y cada violeta resta –2, ganando el equipo con el menor puntaje total.

Tecnología y desafíos técnicos

En RoboSports, los robots funcionan completamente autónomos, guiados por sensores, cámaras y algoritmos de visión por computadora, capaces de reconocer colores, calcular trayectorias y coordinar movimientos.

Los equipos deben desarrollar desde cero su propio código, calibrar cámaras, aplicar filtros de color, clasificación de objetos y planificación de movimiento (path planning), y lograr que ambos robots cooperen estratégicamente.

Es un desafío de alto nivel técnico que demanda conocimientos en inteligencia artificial, robótica colaborativa y autonomía en tiempo real.

