Qué factores tiene a favor y en contra Donald Trump para ser reconocido con el premio Nobel de la Paz

La candidatura del presidente estadounidense Donald Trump para ganar el Premio Nobel de la Paz ha atraído aún más atención a la especulación anual sobre quién será el próximo galardonado.



Los veteranos observadores del Nobel afirman que las perspectivas de Trump siguen siendo remotas a pesar de la oleada de nominaciones de alto perfil y algunas intervenciones notables en política exterior de las que se ha atribuido el mérito personal.



Los expertos afirman que el Comité Noruego del Nobel suele centrarse en la perdurabilidad de la paz, la promoción de la fraternidad internacional y la labor discreta de las instituciones que fortalecen esos objetivos. El propio historial de Trump podría incluso jugar en su contra, señalaron, citando su aparente desdén por las instituciones multilaterales y su indiferencia ante las preocupaciones sobre el cambio climático global.



Aun así, el líder estadounidense ha buscado repetidamente la atención del Nobel desde su primer mandato, la más reciente de las cuales declaró ante los delegados de las Naciones Unidas a finales del mes pasado: “Todos dicen que debería recibir el Premio Nobel de la Paz”.



Una persona no puede nominarse a sí misma.



Campañas públicas de cabildeo, pero una decisión privada del comité

Las alardes de Trump y sus nominaciones de alto perfil previas lo convierten en el nombre estrella en la lista de favoritos de las casas de apuestas. Sin embargo, no está claro si su nombre se menciona en las conversaciones cuando el comité del Nobel, compuesto por cinco miembros y designado por el parlamento noruego, se reúne a puerta cerrada.

Trump ha sido nominado varias veces desde 2018 por personalidades de Estados Unidos, así como por políticos extranjeros. Su nombre también fue propuesto en diciembre por la representante estadounidense Claudia Tenney (republicana por Nueva York), según informó su oficina en un comunicado, por su intermediación en los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y varios estados árabes en 2020.

Las nominaciones realizadas este año por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el gobierno de Pakistán se produjeron después de la fecha límite del 1 de febrero para el premio de 2025.

Trump ha afirmado repetidamente que “merece” el premio y afirma haber “terminado siete guerras”. La semana pasada, insinuó la posibilidad de poner fin a una octava guerra si Israel y Hamás acordaban su plan de paz, cuyo objetivo era concluir la guerra de casi dos años en Gaza.

“Nadie ha hecho eso nunca”, declaró ante un grupo de líderes militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia. “¿Recibirán el Premio Nobel? ¡Por supuesto que no! Se lo darán a alguien que no hizo absolutamente nada”.

Desde entonces, Israel y Hamás acordaron la primera fase del plan de paz para Gaza, allanando el camino para una pausa en los combates y la liberación de los rehenes restantes retenidos por Hamás a cambio de prisioneros palestinos. En la madrugada del jueves, las familias de los rehenes y sus partidarios comenzaron a corear “¡Premio Nobel a Trump!” mientras se congregaban en la plaza de los rehenes de Tel Aviv.

Se priorizan los esfuerzos sostenidos de paz sobre las victorias rápidas.

Los veteranos del Nobel afirman que el comité prioriza los esfuerzos sostenidos y multilaterales sobre las victorias diplomáticas rápidas. Theo Zenou, historiador e investigador de la Sociedad Henry Jackson, afirmó que los esfuerzos de Trump aún no han demostrado ser duraderos.

“Hay una gran diferencia entre detener los conflictos a corto plazo y resolver las causas fundamentales del conflicto”, afirmó Zenou.

Zenou también destacó la postura desdeñosa de Trump sobre el cambio climático, considerándola contraria a lo que muchos, incluido el comité del Nobel, consideran el mayor desafío a largo plazo para la paz del planeta.

“No creo que otorguen el premio más prestigioso del mundo a alguien que no cree en el cambio climático”, afirmó Zenou. “Cuando observamos a ganadores anteriores que han sido artífices de puentes y han encarnado la cooperación internacional y la reconciliación, estas no son palabras que asociemos con Donald Trump”.

Evitar la presión política

El comité del Nobel recibió fuertes críticas en 2009 por otorgar el premio al entonces presidente estadounidense Barack Obama apenas nueve meses después de su primer mandato. Muchos argumentaron que Obama no había estado en el cargo lo suficiente como para tener un impacto digno del Nobel.

Y la propia franqueza de Trump sobre su posible victoria podría jugar en su contra: el comité no querrá que se le vea cediendo a la presión política, afirmó Nina Græger, directora del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo.

Las posibilidades de que Trump gane el premio este año son “poco probables”, afirmó. “Su retórica no apunta a una perspectiva pacífica”.



Los anuncios del Nobel comenzaron con el de medicina el lunes, y continuaron con el de física el martes y el de química el miércoles. El premio de literatura se entregó este jueves. El ganador del premio de economía se anunciará el lunes.

CON INFORMACION DE INFOBAE.