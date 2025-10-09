La respuesta de Franco Mastantuono a los hinchas de River

Franco Mastantuono, quien llegó al Real Madrid hace unos meses, se ha convertido en una pieza clave para el entrenador Xabi Alonso. Su reciente salida de River Plate, tras el pago de la cláusula de rescisión de su contrato, ha generado opiniones divididas entre los hinchas, algunos de los cuales se han mostrado decepcionados.

En una entrevista con ESPN desde la concentración de la Selección argentina en Miami, Mastantuono reconoció que su transferencia ha causado malestar en algunos aficionados, pero también hay quienes han entendido la situación. "Me quedo con el cariño que me han dado y eso no me lo voy a olvidar en la vida", afirmó.

El joven jugador destacó la importancia de los entrenadores que lo guiaron en su desarrollo: "Marcelo Gallardo y Martín Demichelis me marcaron mucho. Fueron mis primeros técnicos y aprendí bastante de ellos. Cumplieron mi sueño de ser jugador profesional en River".

Sobre la posibilidad de regresar al club en el futuro, Mastantuono expresó su deseo: "Sinceramente, me encantaría volver a River. En la vida pasan millones de cosas, y uno no puede prever lo que sucederá en 10 años". Agregó que su amor por el club ha crecido al estar lejos: "A un club como River siempre te dan ganas de volver".

Actualmente, Mastantuono se prepara para disputar dos amistosos con la Selección argentina. El primero será contra Venezuela el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami. El segundo, aún sin confirmación oficial, está previsto para el 14 de octubre contra Puerto Rico en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Ambos encuentros comenzarán a las 21 horas, hora argentina.