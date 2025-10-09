El momento en que Donald Trump fue informado por Marco Rubio sobre el acuerdo entre Israel y Hamas

El momento en que Donald Trump fue informado por Marco Rubio sobre el acuerdo entre Israel y HamasINTERNACIONALESAgencia 24 Noticias
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y el grupo Hamas alcanzaron un acuerdo para el intercambio de rehenes por prisioneros, como parte de la primera fase de un plan global destinado a poner fin a la guerra en Gaza.
Instantes antes del anuncio oficial, Trump ofrecía una conferencia de prensa cuando fue interrumpido brevemente por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien se acercó para entregarle una hoja y comentarle al oído los avances de las negociaciones.
“Debes aprobar una publicación en Truth Social pronto para poder anunciar el acuerdo primero”, decía la nota hecha a mano en papel membretado de la Casa Blanca, cuyo texto fue capturado por un fotógrafo.
“Ok”, respondió el mandatario. Luego agregó: “Acabo de recibir una nota del secretario de Estado diciendo que estamos muy cerca del acuerdo en Medio Oriente y que me van a necesitar bastante rápido”.
El momento fue captado por las cámaras y el video se viralizó rápidamente en redes sociales.
