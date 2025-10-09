Piden la indagatoria de Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna

Un año después de la muerte de Silvina Luna, la investigación avanza. El fiscal Pablo N. Turano, a cargo interino de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, ha solicitado al juez Santiago Bignone que se indague al cirujano Aníbal Lotocki, a quien acusa de ser “autor penalmente responsable” del fallecimiento de la actriz y modelo rosarina.

En su presentación, Turano argumenta que la conducta de Lotocki fue fundamental en el deterioro de la salud de Luna. Según un informe pericial, la causa de la muerte fue una falla multiorgánica derivada de una hipercalcemia severa provocada por la inyección de polimetilmetacrilato (PMMA), sustancia que el médico le aplicó en procedimientos estéticos años antes.

El fiscal enfatiza que las acciones de Lotocki no solo llevaron a las lesiones que motivaron su condena previa por “lesiones graves”, sino que también implicaban la obligación de asistir a Luna. “Tenía que tomar medidas para revertir o al menos mitigar el daño”, indicó Turano, quien sostiene que la falta de atención médica contribuyó a su muerte.

Se destacó que las cirugías realizadas entre 2011 y 2012 provocaron la formación de granulomas que afectaron distintos órganos de Luna, generando una condición crónica que requirió tratamientos prolongados.

La denuncia fue presentada por el abogado Fernando Burlando, representante del hermano de la víctima, Ezequiel Luna, quien había pedido la autopsia y la investigación del material inyectado.

Lotocki, de 55 años, se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza desde octubre de 2023, bajo prisión preventiva en otro caso de homicidio simple relacionado con la muerte de su paciente Rodolfo Christian Zárate.

Además, en abril de este año, la Cámara Nacional de Casación confirmó su condena a ocho años por estafa y lesiones graves a varias pacientes, incluida Silvina Luna. La condena original fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28, que lo halló culpable de inyecciones no recomendadas sin informar a las pacientes sobre los riesgos.

El pedido de indagatoria de Turano busca que Lotocki enfrente cargos específicamente por el homicidio de Silvina Luna, considerando que su falta de atención fue clave para el desenlace fatal.