60 camionetas nuevas para la policía de Santa Fe

A través del decreto 2562/2025, publicado este miércoles 8 de octubre, el gobierno de la provincia de Santa Fe aprobó la licitación para la compra de 60 camionetas 4x4 para la policía.

En el pliego de bases y condiciones particular de esta licitación se estableció que “la totalidad dentro de los noventa (90) días corridos contado a partir del día siguiente al de la notificación de la orden de provisión efectuada por autoridad competente”.

Como así también, se “podrán realizar entregas parciales previa conformidad del Ministerio de Justicia y Seguridad al momento de la adjudicación. Para ello, el oferente deberá adjuntar con su oferta un cronograma estableciendo los distintos plazos de entrega parciales con las cantidades mínimas a entregar en cada uno”.

El citado decreto, firmado por el gobernador Pullaro, y los ministros de Gobierno e Innovación Pública y de Economía, Fabián Bastia y Pablo Olivares, respectivamente; contempla una inversión final de $3.756.788.040,00 para la compra de los vehículos.

En detalle

Según el documento público, se adquieren 60 camionetas compactas doble cabina 4x4, identificables, equipadas para patrullaje, cuyo precio unitario quedó fijado en $62.613.134.

Así las cosas, al desmenuzar el citado pliego de cuestiones particulares, se pueden ver las exigencias que requirió el gobierno para los vehículos a comprar.

Motores nafteros, con una cilindrada de 1.900 m3 de mínima y protección del carter vía chapón, de acuerdo a las especificaciones.

Al mismo tiempo, se requiere la instalación de “una defensa delantera cuyo material de fabricación será de acero.De color negro pintado con pintura epoxi a fin de garantizar la durabilidad del pintado y del material”.

En simultáneo, el vehículo deberá tener “protectores de faros delanteros y traseros totalmente metálicos siguiendo las geometrías de los faros. Estos protectores deberán estar fijados a la carrocería sin entorpecer las partes móviles de las mismas. Serán de color negro misma pintura que el punto anterior”.

Mientras que los equipos de comunicación, aclara el documento público, quedará a cargo del gobierno de Santa Fe y la firma correspondiente a tales fines. “La administración del sistema e instalación de los equipos, la realizará la Provincia de Santa Fe o a través de un tercero, y será ella quien configure e instale los equipos”, según consta.

Adjudicación

De acuerdo a la información del decreto, la firma ESCOBAR S.A.C.I.F.I. se quedó con la licitación para proveer los 60 vehículos al gobierno santafesino.

De la compulsa, que fue abierta a fines de julio y se extendió hasta mediados de agosto, participaron además las empresas “Francisco Pesado Castro S.A.” y “Alco Rosario S.A.”, quedando fuera de la licitación tras las revisiones de los equipos gubernamentales.

