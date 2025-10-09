Tomás Yankelevich volvió a la Argentina en silla de ruedas

La muerte de Mila Yankelevich, ocurrida el 29 de julio en Miami, ha dejado a su familia sumida en la tristeza. Sus padres, Tomás Yankelevich y Sofía Reca, se encuentran en un estado de profundo dolor. Cris Morena, quien se ha pronunciado al respecto, destacó que la pareja está “totalmente quebrada”. Mila, de seis años, falleció tras un trágico accidente en el que una barcaza chocó contra el velero en el que se encontraba.

A más de dos meses de este lamentable suceso, Tomás Yankelevich regresó a Argentina. Sin embargo, su llegada sorprendió, ya que lo hizo en silla de ruedas. Según el programa LAM de América TV, se debió a una “lesión menor” sufrida durante un partido de pádel. El conductor Ángel De Brito indicó que, a pesar de la gravedad del momento, Tomás viajó solo y se encuentra en rehabilitación tras una cirugía.

El viaje tiene un propósito claro: reunirse con su padre, Gustavo Yankelevich, y abordar cuestiones familiares y laborales, en medio del duelo que enfrenta la familia. Algunos detalles sobre su decisión de volar en clase turista sugieren que buscaba pasar desapercibido.

Mientras el programa revelaba detalles sobre la situación de Tomás, se hicieron eco de las especulaciones sobre la venta de Telefe, un tema que genera inquietud en el entorno familiar. A pesar de las incertidumbres en el ámbito laboral, el regreso a su país se enmarca también en la necesidad de apoyo emocional tras la tragedia que ha marcado sus vidas.