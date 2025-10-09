Thiago Medina recibió el alta médica

Este 9 de octubre, Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, fue dado de alta médica tras 28 días en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. La noticia fue anunciada por Daniela Celis, expareja de Medina, a través de sus redes sociales.

"Llegó el tan esperado día", escribió emocionada Celis en Instagram. Según un comunicado del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el alta se llevará a cabo a las 12:30 horas en la puerta principal del hospital, ubicada en Avenida Libertador 710, Moreno.

El informe detalla que Medina tuvo un curso clínico favorable tras someterse a tres intervenciones quirúrgicas y recibir atención de equipos multidisciplinarios en terapia intensiva, cirugía y kinesiología. El Ministerio también expresó su agradecimiento por el compromiso del personal de salud que participó en su recuperación.