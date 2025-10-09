El streamer de 23 años que habría enamorado a Zaira Nara

Zaira Nara ha sido protagonista de especulaciones sobre su vida amorosa en los últimos días. Varios medios de comunicación han destacado la posibilidad de un nuevo noviazgo, especialmente tras la aparición del streamer Santiago Baietti, conocido como Bauletti.

El joven de 23 años ha captado la atención de los seguidores de Nara, quien en semanas recientes ha mostrado cercanía con él. Su conexión surgió después de que los clips humorísticos del canal Mernosketti, en el que participa junto a sus amigos, comenzaran a circular en redes sociales. En uno de estos videos, Bauletti declaró: “Me parece la mujer más linda del mundo. Este año lo termino de novio con Zaira Nara”.

La comunidad de seguidores de Bauletti no tardó en interactuar en las publicaciones de Nara, lo que despertó su interés. La modelo comenzó a comunicarse con el streamer y ambos coordinaron un streaming en conjunto, elevando su presencia en plataformas como Kick, Instagram y TikTok. Su participación en programas como "Cinco Minutos Más" en Vorterix ha ayudado a consolidar su popularidad.

Zaira ha manifestado su comodidad en la compañía de Bauletti y su amigo Mernuel, asistiendo juntos a eventos como el concierto de Luck Ra en Vélez. Aunque por el momento su relación parece ser de amistad, el interés por su dinámica sigue creciendo en redes sociales.

Recientemente, la cantante Ángela Torres invitó a Nara al concierto de solista que dará el 12 de octubre, a lo que Bauletti agregó en Luzu TV: "Esta vez te prometo que bailamos". La modelo ha compartido momentos con el streamer en sus redes, mientras él continúa expresando su atracción por ella. Las especulaciones sobre un posible romance entre ambos están en auge, con seguidores alimentando las teorías al respecto.