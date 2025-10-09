Autoridades de mesa: el 60% de las convocadas confirmó su participación

A menos de veinte días de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, la Secretaría Electoral Nacional delegación Santa Fe sigue enviando telegramas para reclutar autoridades de mesa. Según dijo su titular, Magdalena Gutiérrez, a El Litoral, se ha logrado confirmar la participación hasta el momento del "60% de los convocados".

"Seguimos designando autoridades ya que tenemos muchas excusaciones; seguimos enviando telegramas hasta hoy – mencionó-. Ya la semana que viene comenzaremos con las designaciones a través de los propios delegados. A partir de ese momento, ya no se envían más telegramas. Así que estamos expectantes".

"Venimos mejor"

- ¿Qué nivel de confirmaciones tienen?

- Tenemos un 60% de autoridades convocadas que han confirmado su participación. Venimos mejor de como habíamos iniciado con el envío de telegramas, pero todavía falta. Con este número, no llegamos aún a cubrir una autoridad por cada una de las más de ocho mil mesas que se van a habilitar el día de la elección.

Esperemos llegar bien al 26 de octubre y tener un inicio normal de la jornada. Hay muchas personas que reciben el telegrama y no confirman su participación, pero después aparecen a trabajar el día de la elección…

- ¿Cómo marcha el resto de la logística?

- Venimos bien. La semana pasada llegaron en condiciones correctas las boletas. Hicimos los controles pertinentes y todo estaba bien. Ahora, vamos a comenzar con el envío de todo el material a los departamentos, previo paso por Rosario que es donde se organiza toda la distribución. Estamos bien con los tiempos y sin mayores inconvenientes.

Participación y escrutinio provisorio

- ¿La gran incógnita será qué participación tendrá la elección?

- Exactamente. Creo que la renuncia de José Luis Espert a su candidatura (a diputado nacional por Buenos Aires) hasta terminó provocando una movida porque quedó instalada la idea de que el 26 de octubre hay elecciones. A veces, hasta eso pasa desapercibido… Por ahí eso ayuda a que la gente comience al menos a preguntarse qué se vota ese día…

- ¿Cómo y a qué hora se espera la difusión de los resultados?

- La difusión de los datos depende de Nación; del Poder Ejecutivo. No se puede tener información ni publicación previa a las 21 horas de ese domingo. El escrutinio no va a traer mayores inconvenientes ya que estamos hablando de una sola categoría que se renueva en la provincia de Santa Fe.

Creemos que para las 21, ya vamos a tener el resultado de un porcentaje importante de mesas escrutadas y de una tendencia bien definida. Nosotros tenemos en Santa Fe un distrito simple porque se renueva una sola categoría - insistió-; esto es, nueve bancas de diputados nacionales pero no así de senadores.

