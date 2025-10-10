Cruce feroz entre Lemoine y Pagano en Diputados: acusaciones de golpes, insultos y vínculos con el narcoescándalo

Lilia Lemoine acusó a Marcela Pagano de agredirla físicamente durante la sesión en Diputados.

El incidente derivó en insultos y descalificaciones en el recinto y en redes sociales.

Pagano negó la agresión y respondió con alusiones al caso Fred Machado, detenido por narcotráfico.

Cecilia Moreau debió intervenir para calmar la discusión en el recinto.

Lourdes Arrieta respaldó a Pagano y se sumó a las críticas contra Lemoine.

El cruce refleja la fractura interna del espacio libertario y la pérdida de cohesión en el Congreso.

El enfrentamiento entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano, ambas figuras del espacio libertario, alcanzó un nuevo punto de tensión en la Cámara de Diputados. Lo que comenzó como un intercambio verbal durante la sesión terminó con acusaciones de agresión física, insultos en el recinto y una escalada de violencia verbal que luego continuó en las redes sociales.

El episodio se desarrolló en plena jornada parlamentaria y obligó a la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, a intervenir para restablecer el orden. Según los videos que circularon en redes, Lemoine y Pagano discutieron a los gritos a pocos metros de distancia, hasta que la primera acusó a su excompañera de bloque de haberla golpeado. “Me pegó... Y sí, es la heredera de Camaño. Literalmente le dejó su despacho. Pero no se paró... a ver si todavía le quitaba el quórum al kirchnerismo”, escribió Lemoine horas después en su cuenta de X, retomando el histórico episodio de 2010 cuando Graciela Camaño abofeteó a Carlos Kunkel en el Congreso.

El mensaje vino acompañado de un video en el que se observa el momento de tensión y fue el inicio de una guerra digital entre ambas dirigentes, que desde su ruptura política no esconden el resentimiento mutuo. “Marce, al final tenía razón. Nunca te vi tan atornillada a la silla como hoy, trabajando para el kirchnerismo. ¿Feliz?”, ironizó Lemoine.

La respuesta de Pagano no tardó en llegar: “Machado, ¿cómo te fue con Machado?”, lanzó, en referencia al empresario Fred Machado, detenido por narcotráfico y quien mencionó a Lemoine en sus declaraciones sobre reuniones con el exdiputado José Luis Espert. En medio del cruce, según testigos, Pagano habría empujado o golpeado con unos papeles el celular de su colega, lo que motivó la acusación de Lemoine: “Me pegaste, Marcela”.

El intercambio fue subiendo de tono. “Dale, denunciame, narco”, replicó Pagano. Lemoine insistió: “Me pegaste en cámara, pelotuda”, mientras mostraba su mano a las cámaras y se quejaba de enrojecimiento. Pagano redobló la apuesta: “Narco, narco, ladrona, ñoqui. Andá a laburar”.

El escándalo se agravó cuando Lemoine cuestionó el desorden en el escritorio de su adversaria, apuntando a restos de yerba y vasos usados: “Mirá cómo dejás el piso, sucia”. Pagano respondió con insultos más duros: “Tomá la medicación, bipolar. Trastornada”. La mención al empresario Machado reapareció varias veces, como un elemento de ataque personal y político.

El clima en el recinto se tornó irrespirable. Moreau, visiblemente incómoda, debió intervenir: “Les voy a pedir a la diputada Lemoine y a la diputada Pagano que se dejen de pelear adentro del recinto”. Sin embargo, la disputa siguió en las redes.

Horas más tarde, Lemoine publicó un extenso hilo en X reiterando su denuncia de agresión y cuestionando a Pagano por “colaborar con el kirchnerismo”. La periodista y actual diputada del bloque Coherencia respondió en otro posteo: “Está nerviosa porque se supo que trabajo para un narco”, ironizando sobre las acusaciones que pesan sobre la legisladora libertaria por sus vínculos con el entorno de Espert y Machado.

También intervino Lourdes Arrieta, compañera de Pagano en el nuevo bloque opositor, quien respaldó a su aliada: “Jajaja está nerviosa la valijera”, escribió en tono burlón, alimentando la polémica.

El episodio se inscribe en una interna que viene deteriorando la convivencia dentro del espacio libertario desde hace meses, tras las rupturas que siguieron al escándalo de Espert. La pelea entre Lemoine y Pagano expone las fracturas dentro del oficialismo y la creciente tensión entre las distintas facciones que buscan capitalizar el liderazgo de Javier Milei en el Congreso.

Con este nuevo episodio, el bloque libertario vuelve a quedar envuelto en un clima de enfrentamientos personales que eclipsa el debate legislativo y deja en evidencia la fragilidad de las alianzas internas a pocas semanas de las elecciones.