Sesión tensa en el Concejo Municipal

Se esperaba una sesión breve y distendida en el Concejo, pero el encuentro tomó otro rumbo. Con la presencia de todos los concejales y el izamiento de la bandera nacional por parte de Valeria Soltermam, se abordó una ordenanza del bloque justicialista que propone realizar una encuesta de victimización en la ciudad antes de fin de año. El objetivo es obtener datos sobre la seguridad ciudadana para orientar políticas públicas.

El proyecto había estado en comisión durante la semana, pero la falta de reunión para su discusión provocó que la oposición, liderada por Soltermam, aprobara el despacho. Desde el oficialismo, se argumentó que los tiempos no permitirían completar la encuesta este año. El concejal Juan Senn criticó la falta de acción: "La gente no puede esperar por un diagnóstico que afecte la prevención del delito".

El oficialismo propuso regresar el proyecto a comisión, una moción que fue aprobada con cinco votos a favor y cuatro en contra de la oposición. Tras una discusión acalorada, el presidente del Concejo, Lisandro Mársico, intentó mediar en el conflicto.

La sesión continuó con la propuesta de la concejal Carla Boidi, que busca modificar la Ordenanza N° 4.862, relacionada con el Registro Municipal de Cuidadores de Adultos Mayores. Los cambios incluyen la necesidad de un certificado de buena conducta para los cuidadores y la posibilidad de suspensión en caso de incumplimiento de requisitos. Boidi destacó la importancia de establecer mecanismos de permanencia para proteger a los usuarios.

La proposición fue aprobada unánimemente, recibiendo apoyos en torno a la mejora de condiciones para los cuidadores.

A continuación, se discutieron varias minutas de la oposición. Una de las más destacadas solicitaba información sobre el convenio de colaboración entre el Observatorio Astronómico y la Secretaría de Educación y Cultura, que permite su funcionamiento en una escuela local. Soltermam subrayó la importancia del observatorio como recurso educativo, destacando su cierre desde 2024 como un problema.

La concejal Mabel Fossatti, representando al oficialismo, explicó la historia del observatorio y las gestiones realizadas sin resultados positivos para su reapertura. Los concejales intercambiaron críticas sobre la responsabilidad del cierre, con la oposición señalando al exgobernador y al actual intendente.

Finalmente, se abordó el mantenimiento de la señalización vial en una rotonda problemática. La concejal María Paz Caruso pidió atención al creciente tráfico en la zona para prevenir accidentes. La sesión concluyó tras una serie de intervenciones sobre la importancia de mejorar la seguridad vial.