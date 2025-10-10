Mársico calificó a Dellasanta como "personaje nefasto"

Desde el día en que se realizó el debate de candidatos en Rafaela, el cortocircuito entre el presidente del Concejo Municipal, Lisandro Mársico, y el concejal electo por LLA, Fabricio Dellasanta, es total, y la escalada verbal entre ambos parece no tener fin. Dellasanta ha hecho declaraciones en diferentes medios, uno de ellos es R24N, manifestando que los concejales se aumentaron los sueldos, y acusó especialmente a Mársico. Ayer, Mársico calificó a Dellasanta de "personaje nefasto" y argumentó que los ciudadanos de Rafaela se equivocaron al votarlo. También lo trató de ignorante de las leyes y del funcionamiento de las instituciones. Seguramente, Dellasanta le responderá, y por lo visto, esta escalada no tiene fin.