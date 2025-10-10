Paz Caruso dice que el Presupuesto y la Tributaria se puede votar después del 10 de diciembre

La concejal justicialista sostiene que no existirían inconvenientes para que tanto el Presupuesto como la ordenanza tributaria se voten después del 10 de diciembre, cuando asuman los concejales electos de LLA. Sostiene que es una cuestión política de conveniencia del oficialismo.

