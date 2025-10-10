Paz Caruso dice que el Presupuesto y la Tributaria se puede votar después del 10 de diciembre

Paz Caruso dice que el Presupuesto y la Tributaria se puede votar después del 10 de diciembreRAFAELA R24N
La concejal justicialista sostiene que no existirían inconvenientes para que tanto el Presupuesto como la ordenanza tributaria se voten después del 10 de diciembre, cuando asuman los concejales electos de LLA. Sostiene que es una cuestión política de conveniencia del oficialismo.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Fabricio Dellasanta pidió que en Rafaela se terminen “los curros y la impunidad”
Agencia de Noticias del InteriorRAFAELA
Bryan Mayer se reunió con autoridades del municipio de 3 de Febrero para ver cómo aplicar el RIMI en Rafaela
Agencia de Noticias del InteriorRAFAELA
Lo más visto
60 camionetas nuevas para la policía de Santa Fe
Agencia 24 NoticiasPOLÍTICA
Catalán y Frigerio sellaron un acuerdo clave para financiar obras y fortalecer la alianza Nación-Entre Ríos
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
La CATT reafirma su perfil combativo y lanza duras críticas al Gobierno de Milei
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA