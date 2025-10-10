Argentina lista para su duelo ante Venezuela

La Selección Argentina se prepara para dos amistosos en Estados Unidos, cruciales para su camino hacia el Mundial 2026. El primer partido se llevará a cabo este viernes en Miami, donde enfrentará a Venezuela a las 21:00 horas.

El director técnico, Lionel Scaloni, confirmó que Emiliano "Dibu" Martínez, quien había sufrido una molestia muscular, será el arquero titular. En la defensa, Scaloni introduce cambios importantes con Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Marcos Senesi y Nicolás González, sorprendiendo con la inclusión de Senesi, del Bournemouth, y González, del Fiorentina, quien adoptará una posición más retrasada de lo habitual.

Scaloni también anunció que experimentará con diferentes alternativas. Lionel Messi comenzará el partido desde el banco, mientras que el joven Nicolás Paz, del Como de Italia, ocupará su lugar. El mediocampo estará compuesto por Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

En ataque, el cuerpo técnico opta por la famosa dupla de delanteros, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

El probable once inicial para el encuentro es: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Marcos Senesi y Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.