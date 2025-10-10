Boca ya tiene fecha para su regreso tras el fallecimiento de Russo

La muerte de Miguel Ángel Russo ha dejado a Boca Juniors sumido en la tristeza, lo que llevó a la Liga Profesional a suspender la fecha 12 del Torneo Clausura. Este partido estaba programado para el sábado contra Barracas Central en el Estadio Claudio Chiqui Tapia.
Ante el luto generalizado, los hinchas comenzaron a preguntar sobre cuándo volvería a jugar el equipo. Este jueves, la Liga Profesional anunció la programación de la fecha 13, donde Boca enfrentará a Belgrano de Córdoba el sábado 18 de octubre a las 18:00 horas en La Bombonera.
Por el momento, no se ha definido una nueva fecha para la jornada 12, aunque se estima que se disputará en la última semana de octubre.
