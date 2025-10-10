Ignacio Russo tomó una decisión inesperada

La muerte de Miguel Ángel Russo ha generado una profunda conmoción en el mundo del fútbol, especialmente entre su familia y seguidores, quienes se despidieron de él en un velorio en La Bombonera.

Su hijo, Ignacio Russo, ha decidido honrar la memoria de su padre al continuar con sus compromisos profesionales. Este viernes, en el marco de la duodécima fecha del Torneo Clausura, Ignacio viajará solo a Rosario para unirse al plantel de Tigre, su equipo.

A pesar del dolor por la pérdida, Ignacio conversó con el director técnico Diego Davobe, quien había considerado darle un tiempo de descanso. Sin embargo, Ignacio optó por estar entre los convocados, y Davobe accedió a su petición. Así, Ignacio Russo podrá rendir homenaje a su padre, participando en el partido contra Newell's, que se llevará a cabo el viernes 9 de octubre a las 18:30 horas en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa.