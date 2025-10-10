El adiós al último héroe activo de la Generación Dorada

Carlos Delfino, emblemático jugador de básquet y último representante activo de la Generación Dorada, anunció su retiro a los 43 años, cerrando una carrera de 27 temporadas repleta de logros y desafíos.

Nacido en Santa Fe y formado en Unión de Santa Fe, Delfino hizo su debut en la Liga Nacional antes de dar el salto a Europa y la NBA, donde jugó para los Detroit Pistons, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks y Houston Rockets. También destacó en equipos europeos como Fortitudo Bologna y Baskonia, siendo su última experiencia en la Serie A2 de Italia con el Benedetto XIV Cento.

En la selección argentina, Delfino fue parte del equipo campeón olímpico en Atenas 2004 y ganó medallas de bronce en Pekín 2008, además de títulos en el FIBA Américas en 2011 y 2022. Su carrera con la Albiceleste se extendió por dos décadas.

A pesar de enfrentar una grave lesión en 2013 que lo mantuvo alejado de las canchas por más de mil días, Delfino regresó en 2017 y continuó jugando a nivel profesional en Europa. Fue notable su regreso a la selección nacional a los 41 años, un hito en el deporte.

Su retiro no solo marca el final de una etapa personal, sino también la despedida del último exponente de la Generación Dorada en la cancha. Su legado va más allá de los títulos, como un ejemplo de tenacidad y talento en la historia del básquet argentino.