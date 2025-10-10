La decisión de Nico Vázquez en medio de los rumores de romance con Dai Fernández

En los últimos días, han circulado rumores sobre un posible romance entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández, protagonistas de la obra "Rocky". En una entrevista con Santiago Riva Roy, periodista de LAM (América), Vázquez abordó estas especulaciones, ocho semanas después de anunciar su separación de Gimena Accardi, con quien estuvo 18 años.

"Estoy bien, feliz y en buena salud", afirmó el actor, quien también destacó el éxito de la obra que están presentando. Vázquez expresó su deseo de mantener su vida privada alejada del escrutinio público: "Quiero resguardarla. He aprendido que hay cosas que prefiero guardar para mí".

Además, habló sobre su proceso personal, mencionando su terapeuta Ana como un apoyo fundamental: "Hacer terapia es importante, tener a alguien que te acompañe".

Finalmente, desmintió los rumores de una cena con Fernández: "Es mentira. Que muestren una foto si es cierto".