Yami Safdie habló del hate que recibe en redes

En medio de críticas y ataques en redes sociales, la cantante Yami Safdie ha compartido cómo estos comentarios la han afectado emocionalmente. Recientemente, en una entrevista en el programa "Rumis" (La Casa Streaming), la joven abordó el constante hate que recibe, que incluye acusaciones de ser "acomodada" y cuestionamientos sobre su éxito.

Safdie reveló que ha experimentado un alto nivel de angustia debido a la exposición pública: “Hay días en que lo sufro. Estoy acompañada por amigos y mi terapeuta, pero cada paso que doy, temo enfrentar críticas”, expresó. La joven también comentó sobre su nominación a los Latin Grammy, refutando las insinuaciones de que había comprado su éxito: “No se pueden comprar los Grammys. ¿Por qué tardé tantos años en conseguirlo?”.

Durante la conversación, la panelista Julieta Poggio reflexionó sobre cómo el éxito femenino a menudo desencadena comentarios negativos. Safdie coincidió, afirmando que es un fenómeno que persiste en la sociedad. Cuando se le preguntó qué tipo de comentarios le afectan más, la artista mencionó que los cuestionamientos sobre su éxito son los más dolorosos: “He trabajado durante años, subiendo covers y tutoriales. La evidencia de mi trabajo está en los videos”.

En una entrevista previa con Vogue España, Safdie había señalado que la crítica parece ser un reflejo de la infelicidad en algunas personas: “Hay quienes se sienten dolidos al ver a otros felices y cumpliendo sueños”. A pesar de intentar ignorar las críticas, admitió que le afectan: “Me critican por mi apariencia y mi música. Siempre encontrarán algo”.

Decidida a proteger su bienestar mental, la cantante optó por no prestar atención a estos comentarios y centrarse en su carrera. “Lo mejor para mí es enfocarme en mi trabajo y seguir adelante”, concluyó.