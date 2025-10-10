Amplían a más profesionales para intervenir en la registración de contratos de fideicomiso

La Legislatura sancionó la modificación a un artículo de la Ley 14.377, norma que obliga a registrar los contratos de fideicomisos. El cambio avalado por ambas cámaras permite a más profesionales participar de ese acto que, en principio, estaba reservado a abogados y escribanos. En los hechos es el ingreso especialmente de los profesionales de las Ciencias Económicas.

En las dos cámaras hubo unanimidad a la redacción del nuevo artículo 5 de la Ley 14.377. En los hechos, el Senado corrigió, de forma, la votación que había realizado en mayo último la Cámara de Diputados a instancias de una iniciativa del socialista Pablo Farías. En forma inmediata, Diputados aceptó la corrección y dejó firme el nuevo texto.

"El fiduciario debe a realizar la registración dispuesta en la presente en un plazo máximo de 30 días corridos desde la fecha de otorgamiento del acto de constitución o modificación del fideicomiso para dar ingreso al trámite. En el mismo plazo deberá registrar todo instrumento sucesivo al negocio jurídico que adhiera o incorpore a un tercero en carácter de inversor, adquirente, beneficiario, fideicomisario y/o cualquier otra calidad susceptible de acuerdo. Ante el incumplimiento de lo dispuesto, cualquiera de las partes del contrato podrá efectuar la registración. Puede realizar el trámite con la intervención de profesional competente con título habilitante". Así quedó la redacción final.

"Con 40 votos positivos, ninguno negativo y ninguna abstención queda aprobada la ley" dijo la presidenta de la Cámara, Clara García. Enseguida, el también socialista Joaquín Blanco la felicitó por el empuje que le dio a este tema durante muchos años. "Hubo aportes que enriquecieron el proyecto, felicitaciones", añadió.

García pidió permiso para acotar y explicar desde la presidencia la sanción legal. "Tiene importancia porque, especialmente en muchas ciudades, hacen que los fideicomisos inmobiliarios tengan un grado de inversión muy grande. Entre el comienzo del fideicomiso y la escritura, muchos años más tarde, hay un doble riesgo. Para los inversores de buena fe no tener la claridad de en qué están invirtiendo, y para los inversores cuyos fondos no tienen toda el resguardo la claridad y legalidad que merecen están en una nebulosa. Ahora que el gobierno ha unificado el Registro Público de Comercio y la Inspección de Personas Jurídicas en un solo registro teníamos que hacer esta pequeña adecuación al artículo 5 pero también van a estar registradas con la calidad que merecen estas inversiones", señaló.

A instancias de García, en noviembre se sancionó la Ley que estableció la obligación de registrar los contratos de fideicomisos en la provincia.

En la sesión de ayer, en Diputados se votaron innumerables proyectos de comunicación y solo dos proyectos de ley. Este que quedó sancionado y otro girado al Senado por el cual se incorpora la asignatura Educación Financiera a la currícula escolar correspondiente al nivel secundario, en sus distintas modalidades, tanto en las escuelas de gestión pública como de gestión privada de la provincia de Santa Fe. Sobre este tema, hubo una extensa discusión sobre los alcances y la necesidad del dictado del texto que ahora está en manos del Senado.

En el inicio de la sesión, la presidenta de la Cámara tomó el juramento de la nueva Constitución a cuatro diputados que no lo habían hecho en la sesión anterior. Se trata de Emiliano Peralta (Somos Vida), Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) así como Alicia Azanza y Amalia Granata, ambas de Somos Vida.

Interbloque

En la sesión de la Cámara, tres diputados informaron la constitución del interbloque Unite por Santa Fe. Se trata de la comunicación de los bloques Unite que integra Beatriz Brouwer y Unidas por Santa Fe que conforman Omar Paredes y Edgardo Porfiri.

Los tres legisladores se fueron alejando en los últimos meses de Somos Vida, el sector político que tuvo como cabeza de lista a Amalia Granata. Paredes y Porfiri se alejaron de Granata al momento de la discusión de la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional.

En cambio, Brouwer participó en la elección de convencionales constituyentes en la lista de La Libertad Avanza y fue una de las 69 integrantes de la convención reformadora.

La nueva bancada, al igual que el Frente Amplio por la Soberanía serán cuartos en cuanto a cantidad de integrantes.

Recinto

Después de más de cinco meses, el recinto de la Cámara de Diputados volvió a tener la fisonomía clásica con 51 bancas esparcidas en ese espacio. Es que para el funcionamiento de la Convención Reformadora se agregaron bancas hasta completar los 69 espacios necesarios para ese cuerpo.

Semanas atrás y debido a que además de la sesión de Diputados, hubo Asamblea Legislativa, se dejaron las bancas de la Convención para facilitar el desarrollo de la reunión. En cambio, ahora fueron retiradas las bancas y los equipos de sonido de esos espacios y el recinto volvió a su fisonomía habitual.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.