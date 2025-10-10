ChatGPT, en celeste y blanco: así usamos el chatbot en Argentina

En un evento celebrado esta semana, OpenAI anunció nuevas funciones para ChatGPT y anunció que el chatbot alcanzó la marca de los 800 millones de usuarios activos semanales. En TN Tecno no resistimos la analogía local y señalamos que esa cifra es como llenar 10.000 estadios Monumental, cada semana.



En sintonía con nuestra mirada, la organización radicada en Estados Unidos acaba de divulgar, por primera vez, estadísticas de ChatGPT focalizadas en Argentina. El informe muestra que “millones de argentinos ya usan (el chatbot) cada semana” y que “el crecimiento de usuarios se ha triplicado de un año a otro en el país”.

ChatGPT en Argentina: así usamos en chatbot de OpenAI, el emblema de la IA Generativa

Lanzado en noviembre de 2022, ChatGPT se estableció pronto como el paradigma en el nuevo boom de la Inteligencia Artificial, ahora en su instancia generativa. El chatbot ostenta algunos hitos estadísticos, como la llegada al millón de usuarios en sus primeros cinco días de disponibilidad y, actualmente, 6.000 millones de tokens por minuto en su API, la interfaz de programación de aplicaciones a la que echan mano los desarrolladores.

El informe que hoy divulgan desde OpenAI pone luz sobre el uso de ChatGPT en el mercado argentino, con datos no solo oficiales, sino también inéditos hasta ahora. Uno de los más relevantes: Argentina es uno de los cinco países de América Latina con más suscriptores al chatbot. En este punto, cabe recordar que el modelo de IA puede usarse en forma gratuita y que, en paralelo, hay versiones de pago que agregan beneficios para los usuarios, incluyendo acceso a sistemas de personalización y acceso anticipado a funciones novedosas.

Respecto a la mencionada API, nuestro país también está en el top 5 en lo que respecta al número de desarrolladores con acceso a esa herramienta, posicionándonos entre los de mayor crecimiento en la región.

Hay más datos de interés sobre la adopción de ChatGPT en Argentina:

El rango etario que más emplea esta herramienta es liderado por usuarios de 18 a 24 años, seguido de 25 a 34 años.

La provincia en la que más se usa el chatbot de IA es Buenos Aires, con el 46,6% de la cuota; seguida de Córdoba (12,3%); Santa Fe (9,1%), Mendoza (4%) y Tucumán (3,2%).

¿Qué hacemos los argentinos en ChatGPT?

Igual que ocurre en modelos que compiten con OpenAI —entre ellos Google Gemini, Meta AI, Anthropic y su chatbot Claude, Grok de xAI e integrado en la red social X—, en ChatGPT hay una variedad de opciones. Para desprevenidos, la IA Generativa abrió las puertas de la Inteligencia Artificial a una variedad de usos, que mayormente se encienden con una instrucción por escrito, “prompt” en la jerga.

En buena medida, los chatbots han llegado para correr de escena a los clásicos buscadores web y los datos de uso de ChatGPT en Argentina confirman esa propensión. Según el informe de OpenAI, el 13% de los mensajes en el modelo son búsquedas relacionadas con tareas específicas “para obtener respuestas rápidas y profesionales, lo que reduce el tiempo dedicado a buscar manuales y agiliza las decisiones” del día a día.

En su reporte, la organización que dirige Sam Altman también señaló que en nuestro país se usa el chatbot para conseguir recomendaciones paso a paso (11% de los mensajes); y que además es popular entre estudiantes y jóvenes profesionales que echan mano a la herramienta como un tutor personalizado “para comprender nuevos conceptos y convertir dudas en competencias”.

“Otros ámbitos más pequeños, pero económicamente relevantes, son la creación de imágenes, la redacción personal, la edición/crítica y la ideación creativa, es decir, la redacción diaria, el aprendizaje y la orientación rápida, que se traducen directamente en productividad”, concluyen desde OpenAI.

Según Nicolás Andrade, jefe de OpenAI en América Latina, Argentina es un “país que está ingresando en la era de la IA con ímpetu y donde se observa un claro sentido de la posibilidad y una ventana histórica de oportunidades”.

“La conectividad es alta, el 5G ha sido adjudicado a los principales operadores, y el uso sólido y extensivo del español en el país hace posible una localización rápida y de alta calidad, lo que puede acelerar la adopción de la IA. En conjunto, estos ingredientes están colaborando a que una tecnología de frontera se convierta en una herramienta cotidiana”, cierra.

En este marco, la organización reconoce los retos. “El desafío ahora radica en escalar (...) de manera equitativa para que los beneficios lleguen a cada provincia y sector, no solo a quienes lo adoptaron desde un comienzo”, dicen.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.