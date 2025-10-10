Paro docente: los maestros de Santa Fe deberán llenar la declaración jurada para confirmar si adhieren a la huelga

El gobierno de Santa Fe descontará el día a aquellos maestros que se adhieran al paro docente convocado por Ctera para el próximo martes 14 de octubre. Amsafé provincial confirmó que adhiere a la medida de fuerza.

Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y afirmó: "Es otro paro de Baradel que algunos actores provinciales deciden acompañar. En esta provincia Baradel ya no le hace más paro a los santafesinos por decisión del gobierno de Santa Fe". Desde el Ministerio de Educación recordaron que como ocurre con todos los paros, los docentes van a tener que llenar la declaración jurada, a fin de proceder al descuento en sus haberes por el día no trabajado.







La medida de fuerza prevista para el martes 14 de octubre fue lanzada por la Ctera, la confederación nacional de docentes de escuelas públicas. El reclamo es por "salarios dignos, restitución del Fonid, paritaria nacional y defensa de la educación pública".



La referencia a Roberto Baradel es que el titular de Suteba (el gremio de los docentes bonaerenses) es a nivel nacional el secretario adjunto de Ctera, cuya titular es Sonia Alesso, el dirigente de Amsafé.

La adhesión de Amsafé

Amsafé ya confirmó que se sumará a la medida de fuerza. El titular del gremio, Rodrigo Alonso, dijo que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

En Santa Fe, aquellos docentes que adhieran al paro del 14 de octubre no cobrarán el premio a la Asistencia Perfecta. Un monto que impacta en los haberes de los docentes: en septiembre pasado, un docente con cargo directivo y supervisión que no tuvo ausencias en agosto recibió 180.422 pesos, mientras que un docente de hasta 352 puntos cobró 90.211 pesos. Esta semana la provincia destacó que por primera vez en 14 años Santa Fe cerrará su ciclo lectivo con 185 días de clases.

Bastia aclaró que este martes las escuelas estarán abiertas "para que quienes concurran y quieran trabajar así lo puedan hacer", y pidió que la ciudadanía y "los actores de la educación tengan en claro que al paro lo vuelve a fijar Baradel".

Tras las declaraciones de Bastia, la titular de Ctera, Sonia Alesso, le respondió por redes sociales: "Avísenle al ministro que aumente el sueldo a los docentes. Que dejen de ajustar a los jubilados. Y también que Amsafé y Ctera peleamos por los fondos que Nación no manda a las provincias más que su gobierno. Y también que en Ctera las medidas se discuten nacionalmente. El macrismo ya probó con la estigmatizacion de Roberto Baradel y les fue mal".

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.