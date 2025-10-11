Con el respaldo de Pullaro, policía es absuelto del cargo de doble homicidio

Maximiliano Pullaro, al asumir como gobernador de Santa Fe, se comprometió a revisar el caso de Maximiliano Nocelli, un policía condenado a 25 años de prisión por el asesinato de dos asaltantes durante un robo. Esta semana, un nuevo tribunal absolvió a Nocelli por unanimidad, veintidós meses después de que Pullaro anunciara su intención de revisar la sentencia.

El caso ha suscitado un amplio debate por su complejidad. Nocelli disparó durante un enfrentamiento mientras intentaba detener un robo, pero la controversia radica en si su accionar fue legítimo o constituyó un doble homicidio agravado. El nuevo tribunal argumentó que la condena anterior fue arbitraria.

La intervención del gobierno provincial en este asunto ha causado inquietud, puesto que en dos ocasiones previas, un jurado compuesto por seis jueces había llegado a una conclusión unánime sobre la culpabilidad de Nocelli. La presión ejercida por Pullaro plantea interrogantes sobre la independencia del Poder Judicial.

El caso ocurrió en mayo de 2019, cuando Nocelli disparó contra Jimena Gramajo y Maximiliano Rosasco durante un intento de robo a una mujer. La acusación sostenía que Nocelli actuó de manera desproporcionada, disparando cuando los asaltantes ya no representaban un peligro. Sin embargo, la defensa argumentó que el policía actuó en un contexto de alta adrenalina y bajo la amenaza de un ataque.

Pullaro había prometido brindar respaldo a la policía en un entorno de creciente violencia y aseguró que ningún agente sería condenado por cumplir con su deber. Esta declaración coincide con su reciente éxito en lograr la absolución de Nocelli, lo que muchos interpretan como un mensaje político fuerte hacia las fuerzas de seguridad.

El procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, indicó que la decisión de absolver a Nocelli se basó en la perspectiva en la que se encontró el oficial durante el tiroteo y el contexto violento en el que actuó. La Corte Suprema de Santa Fe, en una revisión unánime, evaluó las circunstancias de forma diferente, buscando aclarar el concepto de "exceso en el cumplimiento del deber".

No obstante, la intervención del ejecutivo en el caso ha generado amplios comentarios entre funcionarios judiciales, quienes señalan que dos tribunales previos habían corroborado la culpabilidad de Nocelli. Este hecho pone en tela de juicio la independencia judicial en Santa Fe, alimentando dudas sobre si la nueva decisión fue influenciada por la presión política.

Las preguntas sobre la intromisión del Ejecutivo persisten: ¿se forzó un fallo para enviar un mensaje? ¿Se corrige una decisión judicial previa de manera razonable o se actúa desde la sumisión ante el poder político? Estas cuestiones acompañan la revisión del caso y destacan las tensiones entre la política y el sistema judicial en la provincia.