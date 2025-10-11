Franco Mastantuono se lesionó en los entrenamientos

Durante la doble fecha FIFA de octubre, la Selección Argentina, ya clasificada para el Mundial 2026, se prepara con dos partidos amistosos, comenzando por el encuentro contra Venezuela. Sin embargo, un comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha suscitado preocupación entre los aficionados: Franco Mastantuono, joven promesa del Real Madrid, ha sido desafectado del equipo.

Mastantuono, que estaba entrenando con normalidad, sufrió una sobrecarga en el muslo izquierdo durante el último entrenamiento del jueves. Debido a esta lesión, el entrenador Lionel Scaloni decidió apartarlo de la concentración.

El delantero, exjugador de River Plate, regresará a Madrid para iniciar su recuperación y buscará estar listo para el próximo partido con el Real Madrid. Esta convocatoria a la selección era su tercera tras debutar en junio durante las Eliminatorias Sudamericanas.