Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza juegan por el ascenso a Primera

Esta tarde, la Primera Nacional vivirá una intensa definición con el encuentro entre Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El partido, que se disputará en el estadio de Platense, comenzará a las 17:00 y será transmitido por TyC Sports. El árbitro principal será Nicolás Ramírez.

En caso de empate, se jugarán 30 minutos adicionales, y si la igualdad persiste, se recurrirá a la tanda de penales para determinar al ganador.

Ambas hinchadas se anticipan a un gran despliegue en Vicente López. Los simpatizantes de Madryn mostraron su apoyo con un banderazo en el Hotel Libertador, mientras que los seguidores del Lobo mendocino también se movilizan para acompañar a su equipo en una jornada que puede ser histórica.

El equipo arbitral estará compuesto por Nicolás Ramírez, asistido por Adrián del Barba y Walter Ferreyra, y con Felipe Viola como cuarto árbitro. En una novedad para la categoría, se contará con el VAR, dirigido por Héctor Paletta y Gastón Suárez en el AVAR.

En el historial, Gimnasia de Mendoza llega con una ligera ventaja: de los siete enfrentamientos, ha ganado cuatro, mientras que Madryn ha triunfado en tres, sin empates. Los mendocinos también se impusieron en dos series recientes, incluida la Reválida del Federal A 2018 y los cuartos de final del Reducido 2023.

En cuanto al rendimiento reciente, Deportivo Madryn se clasificó a la final en la penúltima fecha, terminando en primer lugar de la Zona A con 60 puntos (16 victorias, 12 empates y 6 derrotas), anotando 45 goles y recibiendo solo 18. Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Mendoza selló su pase en la última jornada con una victoria sobre Defensores de Belgrano, acumulando 63 puntos (17 victorias, 12 empates y 5 derrotas) y con un saldo de 35 goles a favor y 18 en contra.

Probables formaciones: