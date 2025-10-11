Rocío Marengo contó el susto que vivió en su embarazo

Rocío Marengo, actriz y conductora, se encuentra en un emocionante momento de su vida, ya que está embarazada de su primer hijo con Eduardo Fort. La pareja anunció recientemente que esperan un varón durante una celebración con familiares y amigos.

Sin embargo, Marengo generó preocupación entre sus seguidores al revelar en redes sociales que debe hacer reposo por recomendación médica debido a un hematoma. En un video, la actriz, visiblemente cansada, compartió sus sentimientos. "Me desperté súper temprano y ahora tengo un sueño enorme. Me asusté porque me dieron un pequeño reposo y constantemente le pido a mi bebito que me dé una señal. Lo amo", comentó.

A pesar de la situación, Marengo se mostró optimista. "Bebito patea. No saben lo divino que es. Le hablo y le digo: ‘Si estás bien, mándame una señal’, y él responde", aseguró emocionada. Además, expresó su gratitud por su estado: "Me tocó el mejor del mundo, es espectacular y extraño hasta las náuseas porque todo me lo hizo pasar bien".

A lo largo de su embarazo, Marengo ha compartido momentos con Eduardo Fort, con quien lleva más de diez años de relación. En medio de rumores de un posible matrimonio, la actriz destacó el apoyo incondicional de Fort. “Ya lo vamos a tener con nosotros”, afirmó, reflejando su entusiasmo por el pronto nacimiento de su hijo, mientras se cuida para garantizar un embarazo saludable.