Stefi Roitman sorprendió al admitir su crisis con Ricky Montaner

Un video reciente de Stefi Roitman y Nico Furtado en las calles de Madrid generó especulaciones sobre una posible crisis marital con Ricky Montaner, su esposo desde 2022. La modelo argentina, quien reside en Miami, fue objeto de rumores acerca de un encuentro confidencial con el actor uruguayo.

En respuesta a las especulaciones, Stefi Roitman optó por abordar su situación sentimental de manera abierta. En una entrevista con el programa español "Tomátelo con vino", la actriz explicó su decisión de mudarse temporalmente a Madrid para centrarse en su carrera artística.

Durante la conversación, Roitman compartió su deseo de redescubrirse. “Necesitaba comerme el mundo de nuevo”, indicó, destacando que su decisión de alejarse momentáneamente de Montaner no refleja un distanciamiento emocional. “Le dije: ‘mi amor, necesito salir a comerme el mundo de nuevo porque me lo estaba comiendo pero desde un lugar más cómodo’”, agregó.

La modelo reafirmó la solidez de su relación, mencionando que su búsqueda personal y profesional en ningún momento perjudica su vínculo: “Lo que he creado con él es de las cosas de las que más orgullosa me siento. En nuestra pareja hay comunicación, respeto y admiración”.

Stefi también subrayó la importancia de la independencia en una relación, afirmando que esta condición no resta amor, sino que lo fortalece. “Una construcción de a dos también permite la individualidad. Soy una persona muy libre e independiente”, explicó.

Al cierre de la entrevista, Roitman reflexionó sobre este nuevo capítulo en su vida: “Estoy materializando lo que me pide el alma. El apoyo de quien amas es fundamental”, concluyó.