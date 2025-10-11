Comer antes o después del entrenamiento

La cuestión de si es mejor comer antes o después de entrenar sigue generando debate entre quienes buscan optimizar su rendimiento físico y salud.

Expertos de Mayo Clinic y de la revista Prevention coinciden en que el tiempo de alimentación puede influir en la energía, la recuperación muscular y el bienestar general. No obstante, subrayan que no hay una regla única aplicable a todos. Escuchar las señales del propio cuerpo y personalizar la estrategia alimentaria es esencial para lograr los mejores resultados.

Según los especialistas, lo ideal es consumir alimentos entre 30 minutos y dos horas antes del ejercicio. Sin embargo, la tolerancia individual juega un papel crucial. “Algunas personas no pueden comer antes y se sienten mal; otras, en cambio, necesitan algo para evitar debilitarse”, explica un experto de Mayo Clinic.

Frances Largeman-Roth, dietista y autora del libro Eating in Color, sugiere optar por un snack fácil de digerir, como una banana o una barrita de semillas, si se dispone de poco tiempo antes de entrenar.

Investigaciones recientes publicadas en la revista Nutrients indican que la combinación de carbohidratos y proteínas antes del ejercicio mejora el rendimiento y reduce la fatiga. Consumir estos nutrientes después del entrenamiento favorece la síntesis muscular y acelera la recuperación.

Los alimentos recomendados antes del ejercicio incluyen opciones fáciles de digerir como bananas, batidos o yogur griego con frutos secos. Para la recuperación, se sugiere consumir proteínas y carbohidratos en los primeros 15 a 20 minutos post-entrenamiento, por ejemplo, un tazón de yogur con frutas y frutos secos.

La clave es adaptar la ingesta alimentaria a las necesidades individuales y experimentar con diferentes tipos de comida, mientras se prestan atención a las respuestas del cuerpo. La hidratación constante es igualmente fundamental para prevenir calambres y mejorar la recuperación. En resumen, no hay una fórmula única; es crucial escuchar a cada cuerpo y ajustar la dieta en consecuencia.