El Lobo mendocino volvió a primera división

Gimnasia y Esgrima de Mendoza ha conseguido su ascenso a la Primera División del fútbol argentino tras vencer a Deportivo Madryn en una emocionante tanda de penales, en el Estadio Ciudad de Vicente López. Este regreso marca una significativa etapa para el club, que no competía en la máxima categoría desde 1984.

El partido, que se decidió en la vía de los penales, tuvo un momento decisivo cuando Facundo Lencioni anotó un gol en los minutos finales del segundo tiempo, lo que impulsó a Gimnasia a buscar la victoria. El arquero César Rigamonti se convirtió en el héroe del encuentro al detener dos penales, desatando la euforia entre los hinchas mendocinos, quienes, sin embargo, provocaron una invasión de cancha tras el triunfo.

Fundado en 1908, Gimnasia ha tenido un recorrido lleno de desafíos a lo largo de su historia, incluyendo descensos y cambios en la estructura de torneos del país. Su último paso por la Primera División se dio durante el Torneo Nacional de 1984, tras lo cual el club navego por diversas categorías, incluso llegando a lo más bajo del fútbol argentino en el Federal A.

En 2018, el equipo logró regresar a la Primera Nacional y desde entonces ha crecido de manera continua, culminando en este exitoso ascenso, que no solo representa un logro deportivo, sino que también devuelve a Mendoza a un lugar importante dentro del fútbol argentino.