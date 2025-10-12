Argentina le ganó a México y es semifinalista del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 se enfrentó a México en un partido marcado por la intensidad y la emoción, donde los goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti sellaron una victoria por 2-0 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El encuentro, dirigido por el árbitro marroquí Jalal Jayed, se caracterizó por un juego fluido, a pesar de la constante agresividad del equipo mexicano. Sin embargo, las decisiones del árbitro evitaron el uso excesivo de tarjetas, permitiendo que el fútbol prevaleciera sobre el combate.

Resumen del partido

Primer Gol : A los 9 minutos, Maher Carrizo abrió el marcador al aprovechar un rebote del arquero mexicano, destacando una excelente jugada del equipo argentino. Este es el cuarto partido consecutivo en el que Argentina anota antes de los 10 minutos.

Segundo Gol: A los 55 minutos, Argentina se organizó en una formación de cinco defensores. Juan Villalba rompió la línea media y asistió a Mateo Silvetti, quien finalizó con un segundo gol crucial para el equipo.

Próximo desafío

Argentina, dirigida por Diego Placente, se preparará para enfrentar a Colombia en las semifinales del Mundial Sub 20 el miércoles 15. Sin embargo, el equipo deberá afrontar esta etapa sin Maher Carrizo, quien se perderá el partido por acumulación de tarjetas amarillas.