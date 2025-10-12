Talleres le ganó agónicamente a Gimnasia y se alejó del descenso

Talleres se llevó tres puntos importantes en su visita a Gimnasia en La Plata, gracias a los goles de Federico Girotti, Bautista Merlini y Augusto Schott.

El encuentro, que incluyó un homenaje a Miguel Ángel Russo, estuvo marcado por la intensidad esperada. Talleres necesitaba asegurar una victoria, mientras que Gimnasia buscaba triunfar como local.

En el inicio del partido, Federico Girotti abrió el marcador a los pocos minutos, rompiendo una sequía de 10 encuentros sin goles. Sin embargo, Bautista Merlini empató rápidamente para Gimnasia. A medida que el partido avanzaba, parecía que el empate estaba predestinado, hasta que Augusto Schott apareció en el momento decisivo, sellando el triunfo cordobés.

El entrenador Carlitos celebró efusivamente el último gol, marcando su tercera victoria al mando del equipo y acercándose cada vez más a su objetivo de mantener la categoría en Primera División.