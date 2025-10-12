Críticas a los jugadores de la Selección Argentina por haber ido a ver a Messi en Inter Miami

En medio de la fecha FIFA de octubre, Lionel Messi fue liberado temporalmente de la Selección Argentina y jugó como titular en la victoria de Inter Miami por 4 a 0 sobre Atlanta United en la MLS, donde anotó dos goles y brindó una asistencia.

El encuentro se llevó a cabo en el Chase Stadium, donde la selección argentina se enfrentará el próximo martes a Puerto Rico. Jugadores del equipo dirigido por Lionel Scaloni, como Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, además del presidente de la AFA, Claudio Tapia, asistieron para ver a Messi en acción.

Esta decisión ha generado controversia en redes sociales, donde muchos aficionados expresaron su descontento. Las críticas se centraron en la presencia de futbolistas que deberían estar concentrando con sus compañeros, así como hacia Tapia por no asistir al triunfo de la Sub 20 contra México en el Mundial de la categoría.

Además, se cuestionó la gestión del torneo local, que, a pesar de coincidir con la fecha FIFA, no detuvo la actividad, lo que llevó a la pérdida de jugadores clave para los clubes en la parte final del Torneo Clausura. Entre los comentarios en redes, se leían: "Que caro nos salió el Mundial y todos son cómplices", y "Los privilegios que tiene ese grupo".